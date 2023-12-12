وزير المكتب السلطاني يستعرض القضايا المشتركة مع سفيري قبرص وروسيا

مسقط ـ العُمانية: استقبل معالي الفريق أول سُلطان بن محمد النُّعماني وزير المكتب السُّلطاني أمس بمكتبه سعادة أندرياس نيكولايدس سفير جمهورية قبرص المعتمد لدى سلطنة عُمان، وذلك في إطار ما تُولِيه سلطنة عُمان من اهتمام بشأن القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية. ورحَّب معالي الفريق أول وزير المكتب السُّلطاني في بداية المقابلة بالضَّيف الذي قدَّم شكره وتقديره لسلطنة عُمان لتعزيز سُبل التعاون تحقيقًا للمصالح المشتركة بين سلطنة عُمان وجمهورية قبرص الصديقة، وتمَّ خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام. واستعرض معالي الفريق أول سُلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السُّلطاني مَسيرة العلاقة التي تربط سلطنة عُمان بجمهورية روسيا الاتحادية خلال استقباله أمس سعادة إيليا مورجونوف سفير جمهورية روسيا الاتحادية المعتمد لدى سلطنة عُمان. جرى خلال المقابلة مناقشة عدد من القضايا التي تشهدها المنطقة وسُبل حلحلتها بالحوار والسلام، كما تمَّ تبادل الأحاديث الودِّية حول عدد من مجالات التعاون المشتركة بين البلدَيْنِ الصَّديقَيْنِ، والتطرق إلى عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك وسُبل تطويرها.

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