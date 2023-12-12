بدر بن حمد يتبادل وجهات النظر فـي الأوضاع الاقليمية مع وزيرة خارجية رومانيا

مسقط ـ العُمانية: تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًا من معالي لومينيتسا اودوبيسكو وزيرة خارجية جمهورية رومانيا، تبادلا خلاله وجهات النظر في الأوضاع الإقليمية الراهنة والتأكيد على الرغبة المشتركة لتنمية علاقات التعاون الثنائية والمصالح المتبادلة بين البلدين الصديقين.

كما تناول الوزيران العُدوانَ الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة وضرورة وضع حد له بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين في القطاع وتوفير احتياجاتهم المعيشية وتطبيق القانون الدولي في معالجة هذه الأزمة وإنهاء الصراع بتحقيق حل الدولتين.

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