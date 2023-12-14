مراسم استقبال رسمية لجلالته بقصر إستانا

– جلالة السلطان ورئيس سنغافورة يبحثان مسيرة العلاقات الوطيدة وسبل تنمية المنافع المتبادلة

– القائدان يتبادلان وجهات النظر إزاء مستجدّات الأحداث الجارية في الساحتين الإقليمية والدولية

سنغافورة ـ العُمانية: عقد حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظهُ اللهُ ورعاهُ ـ ودولة لي هسين لونغ رئيسُ وزراء جمهورية سنغافورة جلسة مباحثات رسميّةً في قصر إستانا بالعاصمة سنغافورة.

جرى خلال الجلسة بحث مسيرة العلاقات الوطيدة التي تربط سلطنة عُمان بجمهورية سنغافورة والتعاون المثمر بينهما والسُّبل الكفيلة بتنمية المنافع المتبادلة بين البلدين والشعبين الصديقين في مختلف القطاعات، إضافة إلى تبادل الآراء حول ما يشهده العالم من متغيرات متسارعة.

حضر الجلسةَ من الجانب العُماني صاحبُ السُّموّ السّيد شهاب بن طارق آل سعيد نائبُ رئيس الوزراء لشؤون الدفاع ومعالي السّيد خالد بن هلال البوسعيدي وزيرُ ديوان البلاط السُّلطاني ومعالي الفريق أول سُلطان بن محمد النُّعماني وزيرُ المكتب السُّلطاني ومعالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزيرُ الخارجيَّة ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيسُ المكتب الخاصّ ومعالي عبد السّلام بن محمد المرشدي رئيسُ جهاز الاستثمار العُماني ومعالي قيس بن محمد اليوسف وزيرُ التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ومعالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزيرُ الطاقة والمعادن وسعادةُ بنكنج كنسنكي كيمجي مستشارُ التجارة الخارجية والتعاون الدولي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وسعادةُ السفير الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الهنائي سفير متجوّل في وزارة الخارجية والوزير المفوض أنور بن أحمد مقيبل القائمُ بأعمال سفارة سلطنة عُمان في جمهورية سنغافورة.

فيما حضرها من الجانب السنغافوري معالي ماساجوس ذو الكفل وزيرُ التنمية الاجتماعية والأسرة والوزير الثاني لوزارة الصحة، ومعالي الدكتور محمد مالكي بن عثمان وزير بمكتب رئيس الوزراء (رئيس بعثة الشرف)، ومعالي ادوين تونغ وزير الثقافة والمجتمع والشباب والوزير الثاني لوزارة القانون، وسعادة بيه سوان جين السكرتير الدائم بوزارة التجارة والصناعة، وسعادة البرت تشوا السكرتير الدائم بوزارة الخارجية، وسعادة يوليوس ليم السكرتير الخاص لفخامة الرئيس وسعادة جريس هو السكرتيرة الإعلامية لفخامة الرئيس، وسعادة صامويل تان رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى بوزارة الخارجية، وسعادة تشيا وي وين رئيس دائرة المراسم بوزارة الخارجية، والوزير المفوض سيد نور الدين بن سيد هاشم القائم بأعمال سفارة جمهورية سنغافورة لدى سلطنة عُمان.

وأُجريت لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظهُ اللهُ ورعاهُ ـ مراسم استقبال رسميّة بقصر إستانا بالعاصمة سنغافورة؛ بمناسبة زيارة “دولة” يقوم بها جلالتُه لجمهورية سنغافورة.

فلدى وصول الموكب المقلّ لجلالتِه إلى القصر الرئاسي كان فخامةُ الرئيس ثارمان شانموغاراتنام رئيسُ جمهورية سنغافورة في مُقدّمة المُستقبلين والمُرحّبين بجلالةِ السُّلطان المعظم، متمنّيًا لجلالتِه ولوفده المرافق طِيبَ الإقامة.

عقب ذلك اصطحب فخامةُ الرئيس جلالةَ السُّلطان المعظم إلى منصةِ الشّرف، حيث عُزف السّلام السُّلطانيُّ العُمانيُّ والسّلام الجمهوريُّ السنغافوريُّ، بعدها قام جلالةُ السُّلطان المعظم يرافقه فخامةُ الرئيس السنغافوري بتفقّد حرس الشّرف الذي أدّى التّحيّة لجلالتِه.

ثم توجّه القائدان إلى مبنى الاستقبال، حيث تفضّل جلالةُ سُلطان البلاد المفدّى بالتوقيع في سجل الزوار بعد ذلك صافح جلالةُ السُّلطان المعظم كبار مستقبليه من الجانب السنغافوري وهم: –

معالي ماساجوس ذو الكفل وزير التنمية الاجتماعية والأسرية ومعالي الدكتور محمد مالكي بن عثمان وزير بمكتب رئيس الوزراء (رئيس بعثة الشرف) ومعالي ادوين تونج وزير الثقافة والمجتمع والشباب والوزير الثاني لوزارة القانون وسعادة الدكتور سوان جين بيه رئيس مجلس التنمية الاقتصادية وسعادة يوليوس ليم السكرتير الخاص لفخامة الرئيس وسعادة جريس هو السكرتيرة الإعلامية لفخامة الرئيس وسعادة كيفين تشوك السكرتير الدائم بوزارة الخارجية وسعادة صامويل تان رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى بوزارة الخارجية والوزير المفوض سيد نور الدين بن سيد هاشم القائم بأعمال سفارة جمهورية سنغافورة لدى سلطنة عُمان.

فيما صافح فخامةُ الرئيس ثارمان شانموغاراتنام رئيسُ جمهورية سنغافورة أعضاء الوفد الرّسميّ المرافق للمقام السّامي، عقب ذلك اُلتقطت صورٌ تذكاريّة لجلالةِ السُّلطان المعظم وفخامة الرئيس السنغافوري.

بعدها عقد حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظهُ اللهُ ورعاهُ ـ لقاءً ثُنائيًّا مع فخامة الرئيس ثارمان شانموغاراتنام رئيس جمهورية سنغافورة بقصر إستانا.

وفي بداية اللقاء، جدّد فخامةُ الرئيس السنغافوري ترحيبه البالغ بجلالةِ السُّلطان المعظم، راجيًا لجلالتِه ولوفده الرسميّ طِيبَ الإقامة، من جانبه عبّر جلالةُ سُلطان البلاد المفدّى عن بالغ شكره وتقديره لفخامةِ الرّئيس على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

كما استعرض القائدان خلال اللقاء علاقات الصداقة المتميّزة بين البلدين الصديقين وأوجه التعاون الثنائي القائم في كل المجالات بما يُعزّز المصالح المشتركة بينهما ويعود على شعبيهما الصديقين بالخير والنماء، كما تبادل جلالةُ السُّلطان المعظم وفخامةُ الرئيس وجهات النظر إزاء مستجدّات الأحداث الجارية في الساحتين الإقليمية والدولية إضافة إلى التشاور حول عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الوفدان الرّسميان من الجانبين العُماني والسنغافوري.