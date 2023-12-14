تكريمًا واعتزازًا من جمهورية سنغافورة تسمية إحدى زهور الأوركيد باسم جلالة السلطان

سنغافورة ـ العُمانية: تفضّل حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظهُ اللهُ ورعاهُ ـ فقام بزيارة حديقة الأوركيد الوطنية بالعاصمة سنغافورة.

وشهد جلالتُه ـ أيّدهُ اللهُ ـ خلال الزيارة مراسم تسمية إحدى زهور الأوركيد باسمه تكريمًا واعتزازًا من جمهورية سنغافورة حكومةً وشعبًا بزيارة جلالتِه التاريخية للجمهورية.

وقد عبّر جلالةُ عاهل البلاد المفدّى عن تقديره الكبير لهذه اللفتة الطيّبة التي تعكس متانة العلاقات الثُّنائية بين البلدين الصديقين.

وتعدّ تسمية زهور الأوركيد بأسماء الملوك ورؤساء وقادة الدول وكبار المسؤولين في حديقة الأوركيد الوطنية بحدائق سنغافورة النباتية أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو تقليدًا متّبعًا في سنغافورة منذ أكثر من 50 عامًا.

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