جلالةُ السُّلطان يلتقي بعددٍ من الرؤساء التنفيذيين للشركات السنغافورية

سنغافورة – العُمانية: تفضّل حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظهُ اللهُ ورعاهُ – فالتقى بمقر إقامته بالعاصمة سنغافورة بعددٍ من الرؤساء التنفيذيين للشركات السنغافورية الذين أعربوا عن تشرّفهم البالغ بلقاء جلالتِه – أيّدهُ اللهُ/.
تناول اللقاء بحث فرص توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين في مختلف القطاعات بما يعود بالخير والنفع على الشعبين الصديقين.
حضر اللقاء الوفدُ الرسميّ المرافق لجلالةِ السُّلطان المعظم.
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