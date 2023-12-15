جلالة السلطان يختتم زيارة دولة إلى سنغافورة متوجها إلى الهند

سنغافورة ـ العُمانية: بعنايةِ اللهِ ورعايتِه غادر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ أيّدهُ اللهُ ـ جمهورية سنغافورة متوجّهًا إلى جمهورية الهند بعد أن اختتم زيارة “دولة” استغرقت ثلاثة أيام التقى خلالها بفخامة الرئيس ثارمن شانغموغراتنام رئيسِ جمهورية سنغافورة ودولة لي هسين لونغ رئيس وزراء جمهورية سنغافورة.

وكان في وداع عاهل البلاد المفدّى لدى مغادرته مطار شانجي، معالي الدكتور محمد مالكي بن عثمان وزيرٌ بمكتب رئيس الوزراء (رئيس بعثة الشرف) وعددٌ من المسؤولين السنغافوريين وأعضاء سفارة سلطنة عُمان بسنغافورة.

رافقَ حضرةَ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان المعظم /أعزَّهُ اللهُ/ خلال الزيارة وفدٌ رسميّ رفيع المستوى.

حفظ اللهُ جلالتَه في سفرهِ وعودتهِ، وأحاطهُ بعنايتِه ورعايتِه وأفاء عليه بكريمِ آلائه ونعمائه، وجعله عِـزًّا وذُخرًا لشعبه وأمّته إنّه تعالى سميعٌ قريبٌ مجيبُ الدّعاء”.

وكان حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظهُ اللهُ ورعاهُ ـ استقبل بمقر إقامته بالعاصمة سنغافورة معالي لورانس وونج نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية السنغافوري.

تم خلال المقابلة بحثُ سبل مواصلة توطيد العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان وجمهورية سنغافورة وكيفية الاستفادة المشتركة من التجربة التنموية والاقتصادية لكلا البلدين، إضافة إلى تبادل الآراء حول الأمور التي تهم الجانبين.

حضر اللقاء من الجانب العُماني معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزيرُ الخارجيَّة ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيسُ المكتب الخاصّ ومعالي قيس بن محمد اليوسف وزيرُ التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ومعالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزيرُ الطاقة والمعادن.

ومن الجانب السنغافوري معالي الدكتور محمد مالكي بن عثمان وزير بمكتب رئيس الوزراء (رئيس بعثة الشرف) وعدد من المسؤولين السنغافوريين.

كما تفضّل حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظهُ اللهُ ورعاهُ ـ فشاهد بمقر إقامته بالعاصمة السنغافورية عرضين مرئيين عن مكتب الأمة الذكية والحكومة الرقمية ومجلس استشراف المستقبل السنغافوري.

واطّلع جلالةُ السُّلطان المعظّم ـ أعزّه اللهُ ـ على ركائز مكتب الأمة الذكية والحكومة الرقمية وتتمثل في مجتمع واقتصاد وحكومة ذكية بالإضافة إلى الخطوات التنفيذية للمكتب للوصول إلى دولة تعتمد على التكنولوجيا ووضع الاستراتيجيات للاستفادة من الثورة الرقمية.

كما اطّلع جلالتُه ـ أيّدهُ اللهُ ـ على مهام مجلس استشراف المستقبل الذي يعمل على وضع الخطط الاستشرافية والاستراتيجيات للحكومة السنغافورية للتغلب على التحديات الناشئة وبناء وتمكين القدرات والأدوات اللازمة للتوقع الاستراتيجي وإدارة المخاطر وتطوير الرؤى المستقبلية.

حضر العرضين المرئيين الوفدُ المرافق لجلالةِ السُّلطان المعظم وعددٌ من المسؤولين السنغافوريين.