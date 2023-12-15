جلالة السلطان يهنئ ملك البحرين

مسقط ـ العمانية: بعث حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه اللّه ورعاه ـ برقية تهنئة إلى أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفـة ملك مملكة البحريـن بمناسبة العيد الوطني الثاني والخمسين لمملكة البحرين الشقيقة.

أعرب جلالةُ السُّلطان المعظم من خلالها عن أطيب تهانيه وصادق تمنياته الأخوية لجلالة الملك بوافر الصحة والسعادة ومديد العمر، مقرونة بالدعاء إلى الله تعالى أن يُعيد هذه المناسبة عليه وعلى الشعب البحريني الشقيق وقد تحقّق له المزيد مما يصبو إليه من تقدّم وازدهار.

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