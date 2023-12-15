برقية شكر وتقدير الرئيس السنغافوري

سنغافورة ـ العُمانية: بعث حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظهُ اللهُ ورعاهُ ـ ببرقيَّة شكر وتقدير إلى فخامة الرئيس السنغافوري لدى مغادرته جمهورية سنغافورة بعد زيارة “دولة” استغرقت ثلاثة أيام، أعرب جلالةُ السُّلطان المعظم فيها عن خالص شكره وتقديره لفخامة الرئيس على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن الوفادة.

وأشاد جلالةُ السُّلطان المعظم بما أتاحه اللقاء مع فخامة الرئيس السنغافوري من فرصة لبحث علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها ودعمها بما يوثّق التعاون بينهما في شتى المجالات؛ خدمةً لمصالح الشعبين العُماني والسنغافوري الصديقين متمنّيًا لفخامة الرئيس موفور الصحة والعافية لتحقيق المزيد من تطلعات الشعب السنغافوري الصديق للرقي والازدهار.

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