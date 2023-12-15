جلالةُ السُّلطان يستقبل وزير الشؤون الخارجية الهندي

نيودلهي – العُمانية: استقبل حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظهُ اللهُ ورعاهُ – بمقرّ إقامة جلالتِه بالعاصمة الهندية نيودلهي معالي الدكتور سوبراهمانيام جايشانكر وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الهند.

تم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الصديقين وأوجه النهوض بها في شتى القطاعات، إضافة إلى التشاور وتبادل الرؤى حول عدد من الملفات والأحداث الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المتبادل.

حضر المقابلة من الجانب العُماني معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزيرُ الخارجية، وسعادةُ السّفير عيسى بن صالح الشيباني سفيرُ سلطنة عُمان المعتمد لدى جمهورية الهند.

فيما حضرها من الجانب الهندي سعادةُ موكتيش باراديشي وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والمغتربين، وسعادةُ عاصم راجا ماهاجان السكرتير المشترك للشؤون الخليجية بوزارة الشؤون الخارجية، وسعادةُ السفير أميت نارانج سفيرُ جمهورية الهند المعتمد لدى سلطنة عُمان.