جلالةُ السُّلطان يبدأ زيارة دولة للهند

نيودلهي – العُمانية: مشمولًا برعايةِ اللهِ تعالى وحفظهِ، وصل حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم – أعزّهُ اللهُ – إلى جمهوريّة الهند الصديقة في زيارةِ “دولةٍ” تستغرق ثلاثة أيام يلتقي خلالها بفخامة الرئيسة دوربادي مورمو رئيسة جمهورية الهند ودولة ناريندرا مودي رئيس الوزراء.

وكان في استقبال عاهل البلاد المعظم لدى وصوله العاصمة الهندية نيودلهي معالي مورالي دهاران وزيرُ الدولة للشؤون الخارجية والبرلمانية بجمهورية الهند (رئيس بعثة الشرف)، وسعادةُ السفير أميت نارنغ سفيرُ جمهورية الهند المعتمد لدى سلطنة عُمان، وسعادةُ السفير عيسى بن صالح الشيباني سفيرُ سلطنة عُمان المعتمد لدى جمهورية الهند وعددٌ من المسؤولين بالحكومة الهندية وأعضاء سفارة سلطنة عُمان بنيودلهي.

وابتهاجًا وترحيبًا بمقدَم جلالتِه الميمون أدّت فرقة طلابيّة عرضًا فنيًّا من الفلكلور الهندي.

ويرافق جلالةَ سُلطان البلاد المفدّى خلال الزيارة وفدٌ رسميٌّ رفيعُ المستوى يضم كلًّا من: صاحبِ السُّموّ السّيد شهاب بن طارق آل سعيد نائبِ رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السّيد خالد بن هلال البوسعيدي وزيرِ ديوان البلاط السُّلطاني، ومعالي الفريق أول سُلطان بن محمد النُّعماني وزيرِ المكتب السُّلطاني، ومعالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزيرِ الخارجيَّة، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيسِ المكتب الخاصِّ، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيسِ جهاز الاستثمار العُماني، ومعالي قيس بن محمد اليوسف وزيرِ التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومعالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزيرِ الطاقة والمعادن، وسعادةِ بنكنج كنسنكي كيمجي مستشارِ التجارة الخارجية والتعاون الدولي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الهنائي سفير متجول في وزارة الخارجية، وسعادةِ السفير عيسى بن صالح الشيباني سفيرِ سلطنة عُمان المعتمد لدى جمهورية الهند.

حفظُ اللهُ تعالى جلالةَ السُّلطان المعظم في حِلّه وتِرحاله، رافلًا بأثواب الصّحةِ والخير والهناء، وأمدّهُ بالتوفيق الدائم لما فيه الخير لشعبه وأمّته.