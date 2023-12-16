حصاد الأسبوع

– فهد بن محمود يستقبل وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني – محمد الغيلاني يحصد جائزة أفضل ضابط دولي ببريطانيا شهد الأسبوع الماضي عددًا من الفعاليات والأحداث والمناسبات.. حيث استقبل صاحب السُّمو السَّيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين والوفد المرافق له، وفي مستهل اللقاء نقل معالي الضيف تحيَّات القيادة في مملكة البحرين الشقيقة وتمنياتهم الطيبة للقيادة في سلطنة عُمان، متمنين للشَّعب العُماني المزيد من التقدم والازدهار.

ـ حصل الملازم جوِّي محمد بن علي الغيلاني من سلاح الجوِّ السُّلطاني العُماني على جائزة أفضل ضابط دولي (overseas prize) بالكلِّية الملكية الجوِّية (كرانويل) بالمملكة المتحدة.

وتمنح هذه الجائزة للضابط المتفوق في الأداء القيادي وسِمات الضابط، بالإضافة إلى المواد الأكاديمية بين الطلبة الدوليين.

حضر التكريم العميد الركن جوِّي عبدالناصر بن حامد الشكيلي الملحق العسكري بسفارة سلطنة عُمان بلندن.

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