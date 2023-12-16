اتفاقية ومذكرات تفاهم عمانية هندية بمجالات الثقافة والاتصالات وتقنية المعلومات وتبادل المعلومات المالية

نيودلهي ـ العُمانية: وقَّعت سلطنة عُمان وجمهورية الهند على اتفاقية وعدد من مذكّرات التفاهم في إطار زيارة «دولة» يقوم حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ أعزَّهُ اللهُ ـ إلى الهند. شملت مذكّرات التفاهم مجالات الثقافة والاتصالات وتقنية المعلومات وتبادل المعلومات المالية بين الجانبين. ووقَّع الجانبان على مذكّرة تفاهم بين وزارة الثقافة والرياضة والشباب ووزارة الثقافة بجمهورية الهند، وقَّع عليها من الجانب العُماني سعادةُ السفير عيسى بن صالح الشيباني سفيرُ سلطنة عُمان المعتمد لدى جمهورية الهند ومن الجانب الهندي سعادةُ جوفيند مُهن وكيل وزارة الثقافة. وفي مجال تقنية المعلومات، وقَّع الجانبان مذكّرة تفاهم بين وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الإلكترونيات وتقنية المعلومات بجمهورية الهند، فوقَّع عليها من الجانب العُماني سعادةُ السفير عيسى بن صالح الشيباني سفيرُ سلطنة عُمان المعتمد لدى جمهورية الهند، ومن الجانب الهندي سعادةُ السفير أميت نارانج سفيرُ جمهورية الهند المعتمد لدى سلطنة عُمان. وتم التوقيع على اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند بشأن تصريح عمل مرافقي الموظفين الرسميين، وقَّع عليها من الجانب العُماني سعادةُ السفير عيسى بن صالح الشيباني سفيرُ سلطنة عُمان المعتمد لدى جمهورية الهند، ومن الجانب الهندي سعادةُ موكتيش باراديشي وكيلُ وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والمغتربين. كما وقَّع الجانبان على مذكّرة تفاهم بين مركز المعلومات المالية بسلطنة عُمان ووحدة المعلومات المالية بحكومة جمهورية الهند. تهدف إلى تبادل المعلومات الاستخبارية المتعلقة بغسل الأموال والجرائم المرتبطة بها وتمويل الإرهاب. وقَّع عليها من الجانب العُماني العقيد عبد الرحمن بن عامر الكيومي الرئيس التنفيذي لمركز المعلومات المالية، ومن الجانب الهندي سعادة ڤيڤيك أجاروال رئيس وحدة التحريات المالية. ووقَّع الجانبان على الرؤية المشتركة 2023 بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، وقَّع عليها من الجانب العُماني سعادةُ السفير عيسى بن صالح الشيباني سفيرُ سلطنة عُمان المعتمد لدى جمهورية الهند، ومن الجانب الهندي سعادةُ السفير أميت نارانج سفير جمهورية الهند المعتمد لدى سلطنة عُمان.