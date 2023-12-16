قيس اليوسف ووزير التجارة الهندي يناقشان سبل تعزيز التعاون المشترك

نيودلهي ـ العُمانية: التقى معالي قيس بن محمد اليوسف وزيرُ التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في نيودلهي بمعالي بيوش جويال وزير التجارة والصناعة بجمهورية الهند، في إطار زيارة «دولة» يقوم بها حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظهُ اللهُ ورعاهُ ـ إلى الهند. جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودِّية ومناقشة سُبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية في مجالات التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بين البلدين الصديقين. حضر اللقاء سعادة بنكنج كنسنكي كيمجي مستشار التجارة الخارجية والتعاون الدولي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وعددٌ من المسؤولين من الجانبين.

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