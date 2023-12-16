تطلع للمستقبل بآفاق أوسع وأرحب من التعاون والتقدم فـي شتى الميادين وتأكيد على استكمال مفاوضات الشراكة الاقتصادية الشاملة

حضر مأدبة الغداء أعضاءُ الوفدين الرَّسميين من الجانبين العُماني والهندي.

وكان حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ عقد صباح أمس بقصر حيدر أباد بالعاصمة نيودلهي لقاءً مع دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند.

جرى خلال اللقاء التأكيد على متانة العلاقات العُمانية الهندية وأهمية مواصلة العمل في تطويرها والدفع بها نحو آفاق جديدة بما يحقق المزيد من تطلعات الشَّعبين الصَّديقين إضافة إلى بحث عددٍ من الجوانب التي تهم الجانبين.

حضر اللقاء من الجانب العُماني: صاحب السُّموِّ السَّيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع ومعالي السَّيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السُّلطاني ومعالي الفريق أول سُلطان بن محمد النُّعماني وزير المكتب السُّلطاني ومعالي السَّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجيَّة ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، فيما حضره من الجانب الهندي معالي الدكتور سوبراهمانيام جايشانكر وزير الشؤون الخارجية ومعالي برامود كومار ميشرا الأمين العام لدولة رئيس الوزراء وسعادة فيناي كواترا وكيل الشؤون الخارجية وسعادة موكتيش باراديشي وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والمغتربين وسعادة ديباك ميتال السكرتير المشترك لدولة رئيس الوزراء وسعادة الدكتور هيرن جوشي السكرتير المشترك بمكتب دولة رئيس الوزراء وسعادة السفير أميت نارانج سفير جمهورية الهند المعتمد لدى سلطنة عُمان وعدد من المسؤولين من الجانب الهندي.

كما عقد جلالةُ السُّلطان المُعظَّم ودولة رئيس الوزراء الهندي لقاءً خاصًّا اقتصر عليهما.

وأُجريت لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظهُ اللهُ ورعاهُ ـ صباح أمس مراسمُ استقبال رسميَّة بقصر راشترا باتي بهافان بالعاصمة الهندية نيودلهي بمناسبة زيارة «دولةٍ» يقوم بها جلالتُه للجمهورية.

فلدى دخول الموكب المقلِّ لجلالةِ السُّلطان المُعظَّم بوَّابة القصر الرئاسي حفَّت به كوكبةٌ من الفرسان احتفاءً بالمقدم السَّّامي وأطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقةً تحيَّة لجلالته، وفور وصول الموكب إلى ساحة القصر الرئاسيّ كانت فخامة الرئيسة دوربادي مورمو رئيسة جمهورية الهند ودولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند في مُقدِّمة المُستقبلين والمُرحِّبين بجلالةِ السُّلطان المُعظِّم، متمنِّين لجلالتِه ولوفده الرسميِّ المرافق إقامةً طيبةً.

عقب ذلك التُقطت صورٌ تذكاريَّة لجلالةِ السُّلطان المُعظَّم وفخامة الرئيسة الهندية ودولة رئيس الوزراء الهندي.

بعدها توجَّه جلالةُ السُّلطان المُعظَّم إلى منصَّةِ الشَّرف، حيث عُزف السَّلامُ السُّلطانيُّ العُمانيُّ والنشيدُ الوطنيُّ الهنديُّ، بعد ذلك قام عاهلُ البلاد المفدَّى بتفقُّد حرس الشَّرف الذي اصطفَّ لتحيَّةِ جلالتِه.

عقب ذلك صافح جلالةُ السُّلطان المُعظَّم كبار مستقبليه من الجانب الهندي.

فيما صافحت فخامةُ الرئيسة الهندية ودولة رئيس الوزراء الهندي أعضاء الوفد الرَّسميِّ المرافق للمقام السَّامي.

وفي ختام مراسم الاستقبال الرَّسمية التقطت صورة تذكارية توثِّق الزيارة التاريخيَّة لعاهل البلاد المُفدَّى.