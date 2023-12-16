جلالة السلطان يزور المتحف الوطني للفن الحديث بنيودلهي

نيودلهي ـ العُمانية: تفضَّل حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق ـ حفظهُ اللهُ ورعاهُ ـ وقام بزيارة المتحف الوطني للفنِّ الحديث بالعاصمة الهندية نيودلهي في إطار زيارة «دولة» يقوم بها جلالتُه ـ أعزَّهُ اللهُ ـ إلى جمهورية الهند. اطلع جلالتُه خلال الزيارة على مزيج من أنواع الفنون التي برع بها روَّاد الأعمال من مختلف قارَّات العالم تمثلت في لوحات وأعمال فنية ومنحوتات لأشهر الفنانين من الهند تجسِّد تطوُّر الفنِّ منذ قديم الزمان حتى الفترة المعاصرة.

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