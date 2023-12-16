رئيسة الهند تُقيم مأدبة عشاء تكريمًا لجلالة السُّلطان

نيودلهي ـ العُمانية: تكريمًا لحضرةِ صاحبِ الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ واحتفاء بزيارته التاريخية، أقامت فخامة الرئيسة دوربادي مورمو رئيسة جمهورية الهند مساء أمس مأدبة عشاء رسميَّة بقصر راشتر اباتي بهافان بالعاصمة نيودلهي. وقبيل المأدبة، عُزف السَّلام السُّلطانيُّ العُمانيُّ والنشيد الوطني الهندي، وصافح جلالة السُّلطان المُعظَّم أصحاب المعالي الوزراء في الحكومة الهندية، فيما صافحت فخامة رئيسة جمهورية الهند ودولة رئيس الوزراء أعضاء الوفد الرَّسمي المرافق لجلالته.

وقد أدْلَى جلالة السُّلطان المُعظَّم ـ أيَّده الله ـ بكلمة فيما يأتي نَصُّها:

«فخامة الرئيسة دوربادي مورمو.. الحضور الكريم إنَّه لمِن دواعي سرورنا أن نحلَّ بنيودلهي العريقة عاصمة بلدكم المضياف، وأن نُعبرَ عن شعورنا بالارتياح والرضا الكبيرَيْنِ للحوار البنَّاء الذي دار بيننا واللقاءات والمشاورات التي أجريناها مع دولة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وعدد من أعضاء الحكومة.

إنَّ هذه الزيارة تُمثِّل فرصة تاريخية للاحتفاء بمَسيرة العلاقات العريقة الطيبة بين بلدينا والتي تأسست من أجل مستقبل واعد بمزيد من النماء والازدهار، مستقبل يتمثل في الرؤية المشتركة التي سيعمل عليها البلدان في المرحلة المقبلة.

إننا نؤمن معًا بالحاجة لتحقيق السَّلام العادل والوئام في هذه المنطقة وفي العالم ونتطلع لمستقبل قائم على كلِّ ما يُؤلِّف بين الشعوب ويخدم تطلُّعاتها وآمالها حاملًا صوت الجنوب للعالم أجمع حتى يُصبح رافدًا للتطوُّر والعِلم والمعرفة وحافزًا للابتكار والنمو والازدهار. فخامة الرئيسة دوربادي مورمو نشكركم عاليًا على الترحيب الحارِّ الذي حظينا به وعلى كرَم الضيافة التي أُسديت إلينا ولا يَسعنا إلَّا أن نُعربَ عن أملنا وتطلُّعنا لاستقبالكم في سلطنة عُمان لنواصلَ حوارنا البنَّاء توطيدًا لمزيد من الروابط وعلاقات التعاون بين بلدينا مع خالص أمنياتنا للشَّعب الهندي الصَّديق باستمرار التقدم والازدهار.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد انتهاء المأدبة تفضَّل جلالة سُلطان البلاد المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ بتدوين كلمة في سجل الزوار. حضر المأدبة الوفد الرَّسمي المرافق لجلالته وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة الهندية.

واستقبلت فخامةُ الرئيسة دوربادي مورمو رئيسة جمهورية الهند حضرةَ صاحــبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظهُ اللهُ ورعاهُ ـ بقصر راشترا باتي بهافان بالعاصمة الهندية نيودلهي مساء أمس. وأكَّد جلالةُ السُّلطان المُعظَّم وفخامة الرئيسة خلال المقابلة على حرصهما على توطيد العلاقات الوثيقة القائمة ومواصلة العمل على تعزيز فرص الشراكة في مختلف المجالات.

كما تطرَّق الجانبان إلى مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية ومستجدَّاتها والأمور ذات الاهتمام المُتبادل.

حضر المقابلة الوفد الرسميُّ المرافق لجلالتِه وعدد من كبار المسؤولين بالحكومة الهندية.