جلالة السلطان يستقبل نائب رئيسة الهند

نيودلهي ـ العُمانية: استقبل حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظهُ اللهُ ورعاهُ ـ مساء أمس دولة جاجديب دانكار نائب رئيسة جمهورية الهند بمقر إقامة جلالتِه بالعاصمة نيودلهي في إطار زيارة «دولة» يقوم بها جلالتُه إلى الهند. جرى خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودِّية وبحث مسارات العمل المشترك بين البلدين في مختلف الجوانب في ظلِّ ما يجمعهما من علاقات متميزة. حضر المقابلة صاحب السُّمو السَّيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع ومعالي السَّيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السُّلطاني. وحضر المقابلة من الجانب الهندي سعادة موكتيش باراديشي وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والمغتربين وسعادة عاصم راجا ماهاجان السكرتير المشترك للشؤون الخليجية في وزارة الشؤون الخارجية الهندية وسعادة السفير أميت نارانج سفير جمهورية الهند المعتمد لدى سلطنة عُمان.

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