غدا.. بدء ملتقى جمعيات المرأة العمانية الأول بمسقط

مسقط ـ «الخليج 365» :

تنظم جمعية المرأة العمانية بمسقط غدا بفندق شيراتون مسقط الملتقى الأول لجمعيات المرأة العمانية بين الواقع والمأمول، وذلك تحت رعاية معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وقالت مريم بنت محمد الزدجالية رئيسة مجلس إدارة جمعية المرأة العمانية بمسقط بأن الملتقى يعد مبادرة تهدف الى بناء شراكة متوازنة ومتكاملة بين جمعيات المرأة حيث تتطلع الى تقديم مشاريع ابتكارية وإبداعية مرتبطة برؤية ٢٠٤٠ مؤكدة على أهمية بناء جسور الشراكة والتكاملية لتحقق أهدافها بما تتضمنه من دور في خدمة المجتمع ولتمكين المرأة اقتصاديا وتكنولوجيا واجتماعيا.

وأوضحت الزدجالية أن من بين أهداف الملتقى مد جسور التعاون والتقارب وتبادل الخبرات فيما بينها لتوظيف استراتيجيات الابتكار الاجتماعي وتقديم حلول مبتكرة للتحديات المعاصرة التي تواجهها المجتمعات عامة والاسرة على وجه الخصوص وذلك من خلال تعزيز الشراكة المجتمعية وإحتواء وتأهيل المواهب الشبابية وتعزيز الوعي بأهمية المواطنة والهوية الثقافية العمانية.

وتطرقت إلى المحاور التي سيركز عليه الملتقى الذي يتضمن أوراق عمل وجلسة حوارية ( جمعيات المرأة بين الواقع والمأمول ) وأيضا ( التحديات التي تواجهها الجمعيات والاستراتيجيات المبتكرة لتجاوزها ) أضافة الى محور تعزيز روح التعاون والشراكة بين جمعيات المرأة على المستوى المحلي والإقليمي ومحور تعزيز المواطنة والهوية الثقافية بين الجمعيات لمستقبل الاستقرار المجتمعي والأمن الاجتماعي. كما يشمل الملقتى تقديم عددا من أوراق تتمثل في الابتكار الاجتماعي والذكاء الاصطناعي في ضوء التنمية المستدامة ورؤية عمان ٢٠٤٠ وورقة عمل حول ثقافة الطفل في رؤية ٢٠٤٠ كما يتم سيقدم أوراق بحثية في الجانب الاجتماعي تتحدث حول واقع المشكلات الزوجية في سلطنة عمان وأخرى بعنوان توجيه سلوك الطفل ومن بين الأوراق موضوع التوازن في الحياة مع التطوير الشخصي كما يتم استضافة المكرمة شكور الغماري في جلسة حوارية تتحدث حول الواقع والمأمول لجمعيات المرأة بحضور رئىسات مجالس إدارات كلا من جمعية المرأة في ولايات منح وصور والمصنعة.