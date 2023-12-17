العاهل المفدى يحث كبار رجال الأعمال بالهند لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة فـي سلطنة عمان لمختلف القطاعات

وكان حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ قد تفضَّل والتقى صباح أمس بعددٍ من كبار رجال الأعمال بجمهورية الهند بمقرِّ إقامته بالعاصمة نيودلهي.

وخِلال اللقاء، تبادَل جلالة السُّلطان المُعظَّم والحضور الآراء حول عددٍ من الموضوعات الاقتصادية والتجارية، كما حثَّ جلالته ـ أيَّده الله ـ رجال الأعمال لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في سلطنة عُمان لمختلف القطاعات والاستفادة من إمكانياتها التنافسية المتعدِّدة.

وقد عبَّر رجال الأعمال بجمهورية الهند عن تشرُّفهم البالغ بلقاء جلالة عاهل البلاد المُفدَّى، مؤكِّدين أنَّ هذا اللقاء سيعمل على زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البَلديْنِ.

حضر اللقاء معالي عبد السَّلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، ومعالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومعالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، وسعادة بنكنج كنسنكي كيمجي مستشار التجارة الخارجية والتعاون الدولي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الهنائي سفير متجوِّل في وزارة الخارجية، وسعادة السفير عيسى بن صالح الشيباني سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى جمهورية الهند.

ورافق جلالة السُّلطان المُعظَّم ـ أعزَّه الله ـ خلال الزيارة السَّامية وفدٌ رسميٌّ رفيع المستوى ضمَّ كلًّا من:

صاحب السُّموِّ السَّيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدِّفاع، ومعالي السَّيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السُّلطاني، ومعالي الفريق أول سُلطان بن محمد النُّعماني وزير المكتب السُّلطاني، ومعالي السَّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السَّلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، ومعالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومعالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، وسعادة بنكنج كنسنكي كيمجي مُستشار التجارة الخارجية والتعاون الدولي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الهنائي السفير المتجوِّل في وزارة الخارجية، وسعادة السفير عيسى بن صالح الشيباني سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى جمهورية الهند. حفظ اللهُ جلالةَ السُّلطان المُعظَّم في حِلِّه وترحاله، وأدام عليه نعمه وآلاءه، وجعله ذُخرًا وفخرًا لسلطنة عُمان وأبنائها الأوفياء إنَّه سميع مُجيب.