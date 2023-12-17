بدء مجريات «الثمر الطيب» بمشاركة سفن القوات البحرية الباكستانية

مسقط ـ العُمانية: بدأت أمس مجريات التمرين البحريّ العسكريّ المشترك (الثمر الطيب)، والذي تُنفذه البحريّة السُّلطانية العُمانية بمشاركة عدد من سفن القوات البحريّة بجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، وبإسناد من سلاح الجوّ السُّلطاني العُماني. يتضمن التمرين الذي يُنفّذ بمنطقة التمارين البحريّة العديد من التطبيقات وفقًا لخطة التمرين المرسومة، ومنها تنفيذ عدد من التشكيلاتِ والمناورات البحريّة والتمارين الخاصة والعمليات البحريّة، إلى جانبِ تبادل المعلومات والخبرات بين أطقم السفن المشاركة.

وقد اشتمل انطلاق التمرين على إيجاز عن مراحل التمرين المختلفة، والبيان العملي والأهداف التدريبية المتوخاة من تنفيذه، وفقًا للأهداف التدريبية الموضوعة. يأتي تنفيذ التمرين البحريّ العسكريّ المشترك (الثمر الطيب) ضمن إطار الخطط التدريبية السنوية التي تنتهجها البحريّة السُّلطانية العُمانية، وخطط تبادل الخبرات مع بحريَّات الدول الصديقة في كل ما من شأنه إدامة مستويات الجاهزية لأسطول البحريّة السُّلطانية العُمانية ومنتسبيها في مختلف التخصصات البحريّة، وبما يتماشى والمهام الوطنية المنوطة بها.

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