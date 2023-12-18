«مزن» توقع مذكرة تفاهم مع تكافل عمان لتقديم منتجات التأمين التكافلي

مسقط ـ «الخليج 365» :

وقَّعت مزن، نافذة الصيرفة الإسلامية لدى البنك الوطني العُماني، مذكّرة تفاهم مع شركة تكافل عُمان لتقديم مجموعة متنوِّعة من منتجات التأمين التكافلي التي صُممت بهدف توفير أعلى درجات الحماية للعملاء.

ويهدف هذا التعاون بين مزن وتكافل عُمان إلى تحقيق الاستفادة المثلى من خبرات الجهتين وتوظيفها في إيجاد منتجات تُلبِّي تطلعات العملاء وتُسهم في ترسيخ مكانة المؤسَّستين في السوق.

وقالت سليمة بنت عبيد المرزوقية، رئيسة مُزن للصيرفة الإسلامية: نفخر في مزن بتقديم أحدث منتجاتنا للتأمين التكافلي والتي تُعدُّ إضافة نوعية إلى قائمة المنتجات المميزة التي نوفرها، حيث تؤكد هذه الخطوة التزامنا الدائم بتقديم حلول فاعلة وشاملة لعملائنا.

ونسعى دومًا في مزن نحو تمكين عملائنا، إذ ينعكس ذلك جليًّا في منتجات التأمين التكافلي التي نوفرها. وعبر المنتجات المبتكرة التي تقدِّمها تكافل عمان، فإنَّ جهودنا لا تقتصر على توفير الحماية المالية لعملائنا فقط، بل نسهم أيضًا بفاعلية في تعزيز رفاهيتهم وتأمين مستقبلهم.

من جانبه قال حسن بن علي الأنصاري، المدير المالي لتكافل عُمان: سُعدنا بالتعاون مع مزن للصيرفة الإسلامية، وتوفير منتجات حلول تأمينية تستهدف مختلف العملاء وتواكب تطلعاتهم، وتجسِّد هذه الشراكة التزامنا الراسخ بالابتكار وتقديم حلول شاملة ومتوافقة مع مبادئ العملاء، وفي تكافل عُمان نؤمن بأهمية تأمين مستقبل العملاء، وحماية أحلامهم، ليمضوا قُدمًا في حياتهم بأمان.

يشار إلى أنَّه خلال الأعوام المنصرمة شهدت منتجات التأمين التكافلي إقبالًا متزايدًا مدفوعًا بتوسُّع مطَّرد لشبكة البنوك الإسلامية والمؤسَّسات المالية.