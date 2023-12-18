«شؤون الأسرة» تنفذ برنامجا تدريبيا حول المقابلات الجنائية للأطفال

صحار ـ من إبراهيم الفارسي:

نفَّذت اللجنة الوطنية لشؤون الأُسرة برنامجها التدريبي الثالث لمحافظات البريمي والظاهرة ومسندم حول «المقابلات الجنائية للأطفال» وذلك بولاية صحار بحضور الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الشحي مدير عام للتنمية الاجتماعية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة. وأوضح عبدالحميد بن عبدالله الحوسني أخصائي اجتماعي بالأمانة الفنية للجنة الوطنية لشؤون الأُسرة في كلمة ختام البرنامج الاهتمام الكبير الذي تُولِيه الحكومة بشؤون الطفل، حيث تعكس القِيَم الثقافية والاجتماعية للمُجتمع، ويعزى الاهتمام بالطفولة إلى رؤية «عُمان ٢٠٤٠»، والتي تركز على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.

وأضاف: من منطلق الحرص على توثيق أواصر الأُسرة العُمانية والحفاظ على قِيَمها ورعاية أفرادها وتهيئة الظروف المناسبة لتنمية قدراتهم وإمكاناتهم، تبنت اللجنة الوطنية لشؤون الأُسرة المبادرة الوطنية الأولى والتي تجمع تحت مظلتها جميع الجهات المعنية بقطاع الطفولة، وذلك لخلق تمكين واقعي عملي لتأهيل المتعاملين مع قطاع الطفولة كنا في مجال اختصاصه، حيث أفرز الواقع العملي تنامي المشكلات المتعلقة بفئة الطفولة التي تقلُّ أعمارهم عن ١٨ سنة، وتُعنى اللجنة باتِّخاذ خطوات ضِمن مظلَّة عامة يراد منها بناء نظام حماية للأطفال ويقوم هذا النظام على اكتشاف القدرات البشرية وتأهيلها علميًّا بما يمكنها من التعامل مع قضايا الطفولة.

كما أشار الحوسني في كلمته إلى أهداف البرنامج التدريبي وقال: هدف البرنامج التدريبي إلى إكساب المشاركين مهارات تنفيذ بروتوكول المقابلة الجنائية للأطفال، حيث نفذت المرحلة الأولى من البرنامج في محافظة البريمي واستمر خلال خمسة أيام تم تقديم تدريب عملي حول واقع المنظومة القانونية للطفل وديناميكية الاعتداء على الطفل وكذلك التدريب العلمي على بروتوكول المقابلة الجنائية. حيث استهدف البرنامج عدد من المختصين في المقابلات الجنائية للأطفال من الادعاء العام، وشُرطة عُمان السُّلطانية، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية من محافظات مسندم والبريمي والظاهرة. وتناول البرنامج التدريبي عددًا من المحاور منها مُكوِّنات مقابلة الأطفال الجنائية، ومراحل نمو الطفل الطبيعية، الاختلافات في مراحل الطفل، والذاكرة وقابلية الإيحاء، والتخطيط قبل المقابلة، إضافة إلى تقنيات مقابلة الأطفال المترددين في الإفصاح، وتقنيات مقابلة الأطفال المتحدِّثين بطلاقة، والتدريب العملي للمقابلة وتقييم المشاركين، والتحدِّيات المحتملة في المقابلة، ومراحل الانتقال من الحديث عن مواضيع مختلفة إلى الحديث عن الواقعة، وتجهيز الطفل لحضور المحكمة. وفي ختام البرنامج قام الدكتور عبدالرحمن الشحي راعي المناسبة بتكريم مقدِّمي أوراق العمل في البرنامج وتسليم الشهادات للمشاركين.