قطر تحتفل بيومها الوطني وسط منجزات عديدة فـي مختلف المجالات

– سلطنة عُمان ودولة قطر .. علاقات استثنائية وطيدة وتعاون بناء

مسقط ـ العُمانية: تحتفل دولة قطر الشقيقة بيومها الوطني، الذي يوافق الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، وقد تحققت منجزات عدّة في مختلف المجالات بقيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. وترتبط سلطنة عُمان ودولة قطر بعلاقات استثنائية وطيدة وتعاون بناء عززته رؤيةُ وعزيمةُ قيادة البلدين الشقيقين بما يعود بالمنافع المشتركة عليهما وعلى شعبيهما.

وتستذكر دولة قطر في هذا اليوم سيرة مؤسسها الذي أرسى قبل نحو 141 عاما عند تسلمه مقاليد الحكم دعائمَ الدولة الحديثة، إذ يُعد هذا اليوم إحياءً لذكرى تأسيس دولة قطر على يد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني الذي أرسى قواعد دولة قطر الحديثة.

وتأتي رؤية قطر الوطنية 2030 التي اعتمدت عام 2008م، وتُعنى هذه الرؤية بالنتائج المستهدفة، فهي توفر إطاراً عاماً يتم من خلاله إعداد الاستراتيجيات الوطنية والخطط التنفيذية الأكثر تفصيلاً، وتضع السمات المحددة للمستقبل، موضحة التحديات الخمسة الرئيسة التي تتمثل في التحديث مع المحافظة على التقاليد، واحتياجات الجيل الحالي والأجيال القادمة، والنمو المستهدف والتوسع غير المنضبط، ومسار التنمية وحجم ونوعية العمالة الوافدة المستهدفة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة وتنميتها.

وبلغت قيمة الصادرات القطرية خلال عام 2022 ما قيمته 476.7 مليار ريال قطري، بارتفاع قدره 159.3 مليار ريال قطري، وبنسبة 50.2 بالمائة مقارنة بعام 2021 الذي سجل إجمالي صادرات 317.4 مليار ريال قطري، وعلى صعيد الواردات فقد بلغت قيمتها خلال العام الماضي 121.9 مليار ريال قطري بارتفاع قدره 20 مليار ريال قطري وبنسبة 19.6 في المئة مقارنة بعام 2021 الذي بلغت فيه 101.9 مليار ريال قطري، كما يعد عام 2022 عاماً استثنائياً للاقتصاد القطري، فهو عام استضافة بطولة كأس العالم FIFA، وقد أظهر الاقتصاد القطري أداءً قياسياً خلاله، كما حقق خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 فائضاً تجاوز 77 مليار ريال قطري، مقارنة بـ 4.9 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2021. وتبنت دولة قطر سياسات واضحة لوصول المرأة للمناصب القيادية، وتمكينها من المشاركة الاقتصادية والسياسية، وكان من نتائج ذلك أن تراوحت نسبة النساء في الاقتراع بدورات المجلس البلدي المركزي بين 40 إلى 48 في المائة من عدد الناخبين.

على صعيد مؤشرات قطاع الصناعة بدولة قطر، فقد سجلت عدد 1100 منتج محلي جديد، وتشغيل 17 مصنعاً جديداً، وبلوغ قيمة الصادرات ذات المنشأ المحلي مستوى 136 مليار ريال قطري، فيما سجل عدد العاملين في المصانع زيادة بواقع 840 عاملاً. واستقطبت دولة قطر 71 بالمائة من مجمل الاستثمارات في الشرق الأوسط خلال الربع الثاني من عام 2022، ما ساهم بتوفير 6680 فرصة عمل في 11 مشروعاً مختلفاً، باستثمارات بلغت قيمتها 19.2 مليار دولار أمريكي.

وقد وضعت قطر قطاع السياحة في أحد القطاعات الخمسة ذات الأولوية ضمن استراتيجية قطر الوطنية 2030، وتشكل ميزة سهولة الوصول إحدى دعامات الجذب السياحي في دولة قطر، إذ يستطيع 80% من سكان العالم الوصول إليها بعد رحلة طيران لا تزيد على 6 ساعات، كما يمكن لأكثر من ثلثي سكان العالم الدخول إلى أراضيها من دون تأشيرة، تحت شعار: (دولة قطر ترحب بالعالم). وقفز إجمالي عدد زوار قطر خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري 2023م بنسبة 347 بالمئة على أساس سنوي إلى 730 ألف زائر قياساً بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما يؤكد حفاظ قطر على الزخم السياحي الذي حققته من استضافتها لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. واستهلت العام الجديد بتسجيلها 340 ألف زائر في يناير 2023، محققة زيادة بنسبة 295 بالمئة على أساس سنوي، و 389 ألف زائر في فبراير 2023، بارتفاع قياسي بلغ 406 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022م.

وفي مجال البحث العملي حققت قطر نموًا في عدد مؤسسات البحث العلمي ليصل عددها إلى (33) مركزاً ومؤسسة، تتنوع بين البيئة والطاقة، والطب، وريادة الأعمال والحوسبة، والدراسات الاجتماعية والإنسانية والتربوية والابتكارات التكنولوجية والتنمية المستدامة. وفي الشأن الطبي حقق القطاع الصحي خلال عام 2022 ارتفاعَ عدد المستشفيات في القطاع العام إلى 16 مستشفى، مقارنة بـ 6 مستشفيات في عام 2011 عند إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى للصحة.