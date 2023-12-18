غدا .. بدء أعمال ملتقى إعلام محافظة الظاهرة الأول

عبري ـ من سعيد الغافري:

تبدأ صباح غد (الأربعاء) أعمال ملتقى إعلام محافظة الظاهرة الأول بشعار: (تعزيز المهنة والتواصل الاجتماعي) والذي تنظمه محافظة الظاهرة، ممثلة في دائرة الإعلام والتواصل بمكتب محافظ الظاهرة، وبالتعاون مع وزارة الإعلام، وذلك بقاعة فندق ايلا عبري برعاية سعادة نجيب بن علي بن أحمد الرواس محافظ الظاهرة. يهدف الملتقى إلى تحقيق أهداف متعددة تعمل على تطوير مهارات ومعرفة المشاركين في مجال الإعلام وتعزيز مجالات التواصل والتعاون بين مختلف الجهات والأفراد العاملين في هذا المجال وتوسيع نطاق الشبكات وتبادل الخبرات والمعرفة في المجال الإعلامي، إضافة إلى تنظيم العمل الإعلامي وتحسينه وتحقيق تغطية إعلامية شاملة بالمحافظة وتقديم محتوى تعليمي، وتقديم برامج عملية ودَوْرات تعليمية تتعلق بإدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي واستراتيجيات التسويق الرقمي والتعرف على أحدث التقنيات والأدوات في مجال الإعلام الرقمي ودعم وتنفيذ المبادرات الإعلامية التي تخدم محافظة الظاهرة وتُسهم بأدوارها في توجيه الضوء على القضايا والأحداث المهمة في المنطقة والاحتفاء بالإعلاميين المُجيدين الذين قدَّموا إسهامات مهمَّة في مجال الإعلام التنموي بالمحافظة.

ويستهدف الملتقى صحفيي ومراسلي القنوات الإعلامية المختلفة والإعلاميين المستقلين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي وأصحاب الحسابات الإخبارية المميزة والفاعلة وممثلي دوائر التواصل والإعلام بالجهات الحكومية بالمحافظة والمؤسسات الشبابية والإعلامية، كما يتضمن برنامج الملتقى كلمة دائرة التواصل والإعلام بالمحافظة يلقيها أحمد بن راشد المرشودي مدير الدائرة، كما يشتمل على ورقتَي عمل تتناول الورقة الأولى (إعلام التنمية، دَوْر الصحفي والإعلامي في بناء مستقبل مستدام للمحافظة) يقدِّمها سالم العمري، فيما تركز الورقة الثانية على (تقديم أفضل الممارسات في إدارة منصَّات التواصل الاجتماعي)، وحوار مفتوح للمشاركين وإعلان مخرجات الملتقى وتكريم الإعلاميين المُجيدين على مستوى المحافظة وتوزيع شهادات المشاركة في الملتقى.