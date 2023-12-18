فعاليات بيئية وتوعوية للأطفال بصحار

صحار ـ «الخليج 365»:

أقامت إدارة البيئة بمحافظة شمال الباطنة بالشراكة مع صحار العالمية لصناعة اليوريا والكيماويات حملة تنظيف لشاطئ خور صلان بولاية صحار يأتي ضمن الفعاليات المصاحبة لملتقى البيئة البحرية ما بين الواقع والمأمول»، وهو أحد نتاجات عمل مبادرة سفراء البيئة. شملت الحملة العديد من الفعاليات التثقيفية والتوعوية البيئية حيث بدأت بجمع المخلفات والأكياس البلاستيكية وتنظيف الشاطئ التخلص من المخلفات ومشوهات المنظر العام والتي بحاجة إلى تكثيف الجهود والإمكانات المتاحة كما شملت على مرسم للتصميم الجرافيكي الحي وفعاليات ومسابقات بيئية للأطفال والرسم على الوجوه بمنتزه اليوبيل الفضي بصحار.

وتنوعت الفعاليات من بيئية وترفيهية للأطفال والأسرة بهدف رفع مستوى الوعي البيئي لدى الأجيال وأفراد المجتمع، وأهمية تطوير مبادئ التوعية البيئية والشراكة المجتمعية، والتي سوف تسهم بشكل مباشر في صناعة جيل واعي بأهمية البيئة من حوله والمحافظة عليها وتقام الفعاليات بالتعاون مع مبادرة «صناعه سفراء البيئة»،والتي تسعى الى حث المجتمع بأتباع ممارسات تسهم الى رفع من الاهتمام بمرافق البيئة حمايتها وتفعيليها لتتوافق مع كافة الإمكانات المتاحة لزيادة الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع.

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