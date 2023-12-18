جلالة السلطان يقدم التعازي لأمير الكويت

– معربا عن بالغ الحزن والأسى بهذا المصاب الجلل

مسقط ـ الكويت ـ العُمانية: عاد حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ أيَّدهُ اللهُ ـ إلى أرض الخليج 365 قادمًا من دولة الكويت الشقيقة بعد زيارةٍ قصيرةٍ قدَّم خلالها التعازي والمواساة إلى أخيه صاحبِ السُّمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرِ دولة الكويت وأُسرة آل الصّباح والشَّعب الكويتي الشقيق في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الأمير الراحل صاحب السُّموِّ الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ـ تغمَّدهُ الله بالرحمة والغفران وأسكنه فسيح الجنان ـ.

وقدَّم حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظهُ اللهُ ورعاهُ ـ صادق التَّعازي والمواساة إلى أخيه صاحبِ السُّمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أميرِ دَولة الكويت الشقيقة، وأُسرة آل الصّباح والشَّعب الكويتي الشقيق في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الأمير الراحل صاحبِ السُّمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصّباح ـ رحمهُ اللهُ.

وأعرب جلالةُ السُّلطان المُعظَّم ـ أبقاهُ اللهُ ـ خلال لقائه بصاحبِ السُّمو الشيخ أمير دَولة الكويت مساء أمس بالمطار الأميري بالعاصمة الكويت عن بالغ الحزن والأسى بهذا المصاب الجلل، داعيًا الله تعالى أن يتغمَّدَ الفقيد الكبير بواسع رحمته ويسكنَه فسيح جنَّاته وأن يلهمَ سُموَّه وأُسرة آل الصّباح الكرام والشَّعب الكويتي الشقيق جميلَ الصَّبر والسلوان.

من جانبه، عبَّر سُمو أمير دَولة الكويت عن خالص شكره وتقديره لجلالةِ السُّلطان المُعظَّم والوفد المرافق لجلالتِه على تعازيهم الخالصة ومواساتهم الصادقة، سائلًا المولى عزَّ وجلَّ أن يحفظَ جلالتَه بموفور الصحَّة والعافية ويجنِّبه والشَّعب العُماني كُلَّ سُوء ومَكْروه.

وكان حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظهُ اللهُ ورعاهُ ـ غادر البلاد محفوفًا بعنايةِ اللهِ وتوفيقِه، مساء أمس متوجِّهًا إلى دَولة الكويت الشقيقة لتقديم التَّعازي والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى أمير دَولة الكويت الراحل صاحب السُّمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ـ رحمه الله.

رافق جلالةَ السُّلطان المُعظَّم خلال تقديم التَّعازي وفدٌ رسميٌّ ضمَّ كلًّا من:

صاحبِ السُّمو السَّيد فهد بن محمود آل سعيد نائبِ رئيسِ الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، وصاحبِ السُّمو السَّيد بلعرب بن هيثم آل سعيد، وصاحبِ السُّمو السَّيد تيمور بن أسعد آل سعيد رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العُماني، ومعالي السَّيد خالد بن هلال البوسعيدي وزيرِ ديوان البلاط السُّلطاني، ومعالي الفريق أول سُلطان بن محمد النّعماني وزيرِ المكتب السُّلطاني، ومعالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي رئيسِ مجلس الدَّولة ومعالي السَّيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزيرِ الداخلية، ومعالي السَّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزيرِ الخارجية، ومعالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراصي وزيرِ الإعلام، وسعادةِ السَّيد فيصل بن حمود البوسعيدي المستشار بديوان البلاط السُّلطاني، وسعادةِ السفير الدكتور صالح بن عامر الخروصي سفيرِ سلطنة عُمان المعتمد لدى دَولة الكويت.