برنامج تدريبي حول تحليل البيانات المالية في مجال التعليم

مسقط ـ «الخليج 365» :

بدأت بفندق إنترسيتي مسقط أعمال البرنامج التدريبي حول تحليل البيانات المالية في مجال التعليم والذي تنظمه وزارة التربية والتعليم ممثلة باللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع المركز الإقليمي للتخطيط التربوي بالشارقة تحت إشراف منظمة اليونسكو. ويستهدف البرنامج 35 من الموظفين والمختصين في الأقسام المالية للتعليم التابعة لوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات. يقدم البرنامج ـ على مدى أربعة أيام ـ الأستاذ الدكتور علي حسين حورية أستاذ اقتصاديات التعليم وتخطيطه وإدارته في جامعة الشرق الأوسط بالأردن.

يهدف البرنامج التدريبي إلى تعريف المشاركين بماهية تحليل البيانات بشكل عام، والبيانات المالية بشكل خاص، في مجال التعليم، وإكسابهم المهارات اللازمة لإجراء التحليل الوصفي والتشخيصي وتحليل البيانات الاستنتاجية، وتمكينهم من الربط بين البيانات المالية الخاصة بمجال التعليم وبناء التصورات اعتماداً على المعطيات المختلفة، وتطبيق أساليب التحليل الكمية لمواجهة التحديات المالية الخاصة بمجال التعليم، وعرض البيانات المالية باستخدام البرامج والتقنيات المختلفة لجعلها مقروءة لغير المختصين، والاطلاع على التطبيقات الحديثة المستخدمة في تحليل البيانات المالية والتدرب عليها.

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