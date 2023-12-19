افتتاح منتزة الثابتي ليكون مقصدا ترفيهيا للعائلات والزوار بإبراء

إبراء ـ من ماجد المحرزي:

افتتح منتزه قرية الثابتي بولاية إبراء تحت رعاية سعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية والذي يعتبر جزءا من المبادرات المجتمعية، حيث قام بتمويله من قبل أحمد بن سعيد الريامي ليكون مقصدا ترفيهيا ومتنفسا للعائلات والأطفال والزوار وخاصة أيام الاجازات الأسبوعية والرسمية.

ويمتاز المنتزه بوجود أماكن تم تخصيصها وفق الامكانيات المتاحة لقضاء الاسر والزوار أوقات ممتعة فيها من التجديد والانسجام بعيدا عن الروتين اليومي تحت الأشجار الورافة ظلالها والمطلة على الوادي، كما تم تجهيز المنتزه بمجموعة متنوعة من الألعاب التي تلبي احتياجات الأطفال، كما سعى أهالي القرية لإنشاء مرافق مثل دورات المياه ومصلى للرجال وآخر للنساء.

ويعد المنتزه مقصدا ومكانا ملائما لتنظيم الاحتفالات والمناسبات مثل الاعياد الوطنية والدينية وغيرها كما يتوافد طلاب المدارس إلى المنتزه لإقامة فعاليات ومسابقات مختلفة والاستمتاع بالمرافق المتاحة، مما يخلق أجواء من البهجة.

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