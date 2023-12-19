ندوةً علميةً ومعرض حول المشاريع الهندسية لمؤسسات التعليم العالي

صحار ـ العُمانية: نظّمت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بشناص ندوةً علميةً ومعرضًا حول المشاريع الهندسية لمؤسسات التعليم العالي بسلطنة عُمان في النسخة الخامسة من برنامج “STEP2023” بمشاركة عشر جامعات من مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة بسلطنة عُمان. وقال الدكتور أحمد بن عبدالله البلوشي مساعد رئيس فرع الجامعة بشناص: إنّ برنامج “STEP2023” يأتي خطوة نحو شراكة مستدامة، تسهم في تعزيز الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني المهنية، والقطاعين الحكومي والخاص، والأكاديميات التخصصية العالمية في مجال المهارات لتكون جسر ربط بين القطاع التعليمي والمتغيرات التقنية الحاصلة في القطاعات الصناعية.

وأضاف: جاءت الندوة العلمية والمعرض الهندسي لهذا العام لتكون منسجمة ومرتبطة باستراتيجية البحث العلمي واستراتيجية الابتكار ولتشجيع وتثقيف الطلبة نحو ريادة الأعمال من خلال مشروعات التخرج التي تسرّع عملية الابتكار وربطها بالمجتمع المحلي والدولي. من جانبه أوضح هود بن خليفة السعدي رئيس قسم الهندسة بفرع الجامعة بشناص أنّ برنامج “STEP2023 ” يسعى إلى تبني واستثمار المشروعات الهندسية وإيجاد الوعي لدى الطلبة وإكسابهم المعرفة حيال المفاهيم الحديثة في ريادة الأعمال وتحويل الأفكار الابتكارية إلى مشروعات ناشئة يستطيع الطالب من خلالها شق طريقه نحو ريادة الأعمال واستحداث الوظائف وتقديم الخدمة للمجتمع. تناولت الندوة عددًا من المحاور الرئيسة حول الأفكار الريادية وتبادل الخبرات ما بين المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، بمشاركة عددٍ من المختصين من جامعة السلطان قابوس وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومجموعة أوكيو وشركة فالي وشركة صحار ألمنيوم وأعضاء من الهيئة الأكاديمية بالجامعة. كما قدم المعرض عددًا من المشروعات الهندسية حيث ضم أكثر من١٤ مشروعًا هندسيا لطلبة الجامعات من مختلف مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عُمان، مع إقامة مسابقة بين تلك المشروعات وتقييمها وتحويلها إلى شركات تجارية ناشئة مما يسهم في إيجاد فرص عمل ريادية في المستقبل. رعى المناسبة سعاد الدكتور سعيد بن حمد الربيعي رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية.