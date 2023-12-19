بهلاء ـ مؤمن الهنائي:

أقيمت بجمعية المرأة العمانية ببهلاء ندوة توعوية تحت شعار ( المخدرات قاتلة وحياتك ثمينة) بهدف الحد من انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية تحت رعاية سعادة الشيخ سعيد بن علي النعيمي والي بهلا وبحضور المسؤولين بالولاية والاخصائيين الاجتماعيين وطلاب المدارس، تضمنت الندوة العديد من البرامج والفقرات وألقى أحمد بن ثابت المحروقي عضو لجنة المسابقة المجتمعية للحد من انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية ببهلا كلمة أشار فيها بأن الهدف من إقامة هذه الندوة بث الوعي لدى كافة أفراد المجتمع وشرائحه وخاصة فئة طلاب المدارس والجامعات حول هذه الافة الخطيرة التي تهدد المجتمعات وتؤدي إلى ضياعها وهلاكها و هذه الندوة حول مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تتزامن مع التحديات المتزايدة التي يواجهها العالم أجمع في مواجهة انتشار الإدمان وتداول المواد المخدرة. ويتطلب تفكيراً جاداً وجهوداً مشتركة من قبل جميع أفراد المجتمع للحفاظ على صحة وسلامة الأفراد والمجتمع بشكل عام.

تتخلل الندوة عرض تجربة لمتعافي من المخدرات والمؤثرات العقلية ومسرحية اجتماعية هادفة قدمها طلاب جامعة نزوى ومعرض توعوي شاركت فيه عدد من المؤسسات بهدف نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول أخطار المخدرات والمؤثرات العقلية . إلى جانب زيارة الحافلة التوعية المتنقلة للإدارة العامة للمخدرات والمؤثرات العقلية بشرطة عمان السلطانية. وتناولت الندوة التوعوية والتي أدارها الإعلامي سعيد بن الذيب الهنائي على العديد من أراق العمل تضمنت الخدمات العلاجية المقدمة من مركز بيوت التعافي بمستشفى المسرة قدمها بدر بن سعيد العامري والاثار النفسية والاجتماعية للمخدرات للدكتورة محفوظة بنت راشد المشيقرية وطرق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية قدمها الرائد حارب بن حمد البوسعيدي وقدم المحامي سعيد الهنائي ورقة حول المخدرات والمؤثرات العقلية في التشريع العماني. وفي نهاية الندوة قام سعادة الشيخ سعيد بن علي النعيمي والي بهلا بتكريم مقدمي أوراق العمل واللجان التنظيمية للندوة .

كانت هذه تفاصيل خبر ندوة في ولاية بهلاء حول أضرار المخدرات والمؤثرات العقلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.