تعزيز قدرات المجالس البلدية فـي جنوب الباطنة

المصنعة ـ من خليفة بن عبدالله الفارسي:

نظَّم مكتب سعادة محافظ جنوب الباطنة أمس بمنتجع بارسيلو برنامجًا حَوْلَ تنمية قدرات المجالس البلدية في تحقيق التنمية المجتمعية برعاية سعادة الشيخ أحمد بن علي الحبسي والي المصنعة. حيث استهدف البرنامج أعضاء المجلس البلدي المنتخبين والأعضاء من أهل المشورة والرأي، وكذلك موظفو دائرة شؤون المجلس البلدي بمكتب المحافظ، بالإضافة إلى مشاركة بعض الموظفين الذين لهم صلة بأعمال المجلس البلدي من مكاتب أصحاب السَّعادة الولاة بولايات المحافظة.

وتطرَّق البرنامج إلى تقديم عدد من أوراق العمل منها مفهوم الإدارة المحلِّية وأثرها على التنمية المجتمعية وورقة أخرى حَوْلَ نظام المحافظات واختصاصات المجالس البلدية في سلطنة عمان، وكذلك ورقة حَوْلَ عناصر بناء المبادرات والمشاريع التطويرية، وورقة أخرى حَوْلَ رؤية عُمان 2040 وأثرها في تمكين الإدارات المحلِّية، وكذلك ورقة حَوْلَ قراءة في البرامج التنفيذية لأولوية تنمية المحافظات، وكذلك نماذج للاستراتيجيات الوطنية المرتبطة باختصاصات المجالس البلدية «الاستراتيجية العمرانية، استراتيجية التعليم، واستراتيجية الابتكار واستراتيجية السياحة».

وفي الختام تمَّ تقديم برنامج تدريبي حَوْلَ المبادرات والمشاريع التنموية. قدَّم البرنامج المدرِّب الدكتور خميس بن زايد الكليبي والدكتور بدر بن حمود الخروصي.

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