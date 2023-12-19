اشتراطات عقود الحافلات المدرسية على طاولة «تعليمية الشورى»

مسقط ـ «الخليج 365»:

ناقشت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى صباح أمس إجراءات العمل والبرنامج التنفيذي والزمني لخطَّة اللجنة التي تمَّ اعتمادها في جلسة المجلس الثالثة مؤخرًا والتي تناولت عددًا من القضايا التعليمية، سواء على مستوى التعليم المدرسي والتعليم العالي، حيث تمَّ إعادة طرح موضوع اشتراطات عقود الحافلات المدرسية وموضوع ارتفاع ساعات النصاب لدى المعلِّمين وتأثيره على جودة التعليم ومستوى الطلبة إلى جانب تأثيره على المعلِّم. وفي هذا السياق قدَّم أصحاب السَّعادة أعضاء اللجنة بعض المقترحات التي من شأنها أن تخففَ من تأثيرات تلك التحدِّيات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدَّوْري الثالث لدَوْر الانعقاد السنوي الأول (2023 ـ 2024م) والفترة العاشرة (2023 ـ 2027م) وذلك برئاسة سعادة جمال بن أحمد العبري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السَّعادة أعضاء اللجنة.

وبحثت اللجنة كذلك في إطار خطَّتها الوقوف على تحدِّيات التعليم العالي موضوع آليَّات تطوير البحث العلمي والابتكار ودعمه في سلطنة عمان، وملف الاعتراف الأكاديمي والتأهيل التربوي وواقع التعليم لدى المؤسَّسات الأكاديمية الخاصة في سلطنة عمان. وتعتزم اللجنة متابعة تلك الجوانب وطرحها مع جهات الاختصاص عبر سلسلة من اللقاءات والزيارات الميدانية خلال دَوْر الانعقاد السنوي الأول. كما تمَّ خلال الاجتماع استعراض موضوع نسب تعمين أعضاء الهيئة الأكاديمية بجامعة السُّلطان قابوس في ظلِّ وجود كوادر وطنية من أصحاب الدراسات العُليا والخبرة والكفاءة، حيث ارتأت اللجنة دراسة الموضوع وقراءة الإحصاءات والمؤشرات التفصيلية الخاصة بنسب التعمين بالهيئة التدريسية في الجامعة.