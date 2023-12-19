تواصل مجريات التمرين البحري المشترك «الثمر الطيب»

مسقط ـ العُمانية: تواصل البحرية السُّلطانية العُمانية تنفيذ مجريات التمرين البحري العسكري المُشترك (الثمر الطيِّب)، الذي تُجرى فعالياته بمنطقة التمارين البحرية بمشاركة عدد من سفن القوات البحرية الباكستانية الصَّديقة وبإسناد من سلاح الجوِّ السُّلطاني العُماني. يأتي تنفيذ هذا التمرين الذي يستمر حتى غدًا الحادي والعشرين من الشهر الجاري، ضِمن البرامج التدريبية السنوية للبحرية السُّلطانية العُمانية؛ لإدامة مستويات الجاهزية لأسطولِها البحري، بما يُحقق المهام الوطنية المنوطة بها، إلى جانب تبادل الخبرات وتنفيذ التمارين البحرية العسكرية المشتركة مع بحريَّات الدول الشقيقة والصَّديقة.

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