مسقط ـ «الخليج 365»:

عقدت اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة أمس اجتماعها الأول لدَوْر الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة، برئاسة المُكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة، وبحضور المُكرَّمين أعضاء اللجنة.

استعرض الأعضاء خلال الاجتماع اختصاصات اللجنة، والدراسات السابقة التي تمَّ مناقشتها والمقترحات المقدمة من المُكرَّمين والمُكرَّمات الأعضاء، وتمَّ خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع الأول، ومناقشة ما استجد من أعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

كانت هذه تفاصيل خبر استعراض اختصاصات اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.