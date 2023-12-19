منتدى «كيو إس» يستعرض تعزيز الوجود الأكاديمي لجامعة السلطان قابوس

مسقط ـ «الخليج 365»:

استضافت جامعة السُّلطان قابوس أمس الدكتور أشوين فرنانديز المدير الإقليمي لمؤسَّسة التصنيف العالمية كيو إس QS في إفريقيا والشرق الأوسط، وجنوب آسيا، للمشاركة في منتدى تصنيف كيو إس، الذي يُعدُّ فرصة لتبادل المعرفة حَوْلَ تصنيف الجامعة في التصنيف العالمي QS، إذ سيتمُّ مشاركة التصنيف وتفاصيله في كلِّ مستوى مع صنَّاع القرار بالجامعة، كذلك سيتمُّ الكشف عن منهجية لإنشاء نظام مستدام تتدفق فيه المعلومات بين وحدات مختلفة بشكلٍّ متَّسق. أقيم هذا المنتدى برعاية صاحبة السُّمو السَّيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد – مساعدة رئيس الجامعة للتعاون الدولي. بالإضافة إلى ذلك يسعى المنتدى إلى رفع مكانة الجامعة في التصنيف العالمي للجامعات من خلال تعزيز الوجود الأكاديمي للجامعة في الساحة الدولية، ورفع مستوى وعي موظفي الجامعة حَوْلَ التصنيفات الدولية للجامعات، وتشجيع النشر العلمي كمًّا وكيفًا لدى الباحثين، وزيادة ظهور الباحثين في قوائم سجلَّات البيانات الدولية المفهرسة، إلى جانب زيادة نسبة مقاعد الطلبة الدوليين، وإبراز الهُوِيَّة والعلامة المؤسَّسية للجامعة على الساحة الدولية. وقال الدكتور أشوين فرنانديز المدير الإقليمي لمؤسَّسة كيو إس: «كما تعلمون أنَّ رؤية حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق ـ حفظه الله ورعاه ـ ورؤية عُمان ٢٠٤٠ تسعى لخلق الفرص البحثية وتعزيز المعارف لرفع مكانة الجامعة عالميًّا وجعلها في مصاف الجامعات العالمية، وأنا هنا اليوم في جامعة السُّلطان قابوس للحديث عن قوانين التصنيف وأداء وتقييم الجامعات وكيف للجامعة أن تكونَ بين أفضل الجامعات ورسم مَسيرتها حَوْلَ العالم». ناقشت الجلسة الأولى تاريخ التصنيف في الجامعة، ومقدِّمة في تصنيف كيو إس.

بالإضافة إلى مؤشِّر السمعة الأكاديمية، ومؤشِّر سمعة التوظيف، ومؤشِّر قابلية التوظيف. وتناولت الجلسة الثانية هذا التصنيف ومقاييس البحث والتصنيف، والاستدامة.