محاضرة توعوية عن المخدرات وأثرها على الفرد بمطرح

كتب ـ عبدالله الجرداني:

نظَّمت جمعية المرأة العُمانية بولاية مطرح ـ بالتعاون مع مكتب الوالي ـ محاضرة صحية توعوية عن المخدِّرات وأثرها على الفرد والمُجتمع برعاية الشيخ عبدالحميد الخروصي نائب والي مطرح وذلك بسبلة مطرح العامة.

ألقى المحاضرة الشيخ زاهر بن عبدالله العبري تحدَّث خلالها عن عدَّة محاور قائلًا: إنَّ الله وهب الإنسان العقل الذي به تنطلق الملكات الإنسانية وتنطلق التطلعات والمواهب في الحياة، ويصنع حضارته ويقيم للأجيال بقواعد الأخلاق والقِيَم نحو آفاق تخدم البشرية، وميَّزه عن سائر المخلوقات فوجب حماية ذلك العقل مستندًا بمبادئ التشريع والمقاصد الإسلامية والبُعد عن كُلِّ مسكر وحرام ولا يهلك نفسه في أمر خطير ليصبحَ كائنًا غير قادر.

موضحًا بأنَّ دِيننا الحنيف حصَّن الإنسان من الوقوع في أية معصية بالرجوع إلى هدي الله وإقامة الواجبات الدينية التي تمنحه ثقة بالنفس والطمأنينة والسكون.. من منطلق هذا الكلام نتحدث عن آفة غزت المجتمع فغيَّرت الكثير من المفاهيم، وهي آفة خطير تؤثر على الجهاز العصبي فتشلُّ حركته فيصبح غير قادر على العطاء فيتعطل عن أداء وظائفه المعتادة، مؤكدًا أنَّ المخدِّرات وباء أخذ حياة من يقع فيها سواء الفرد أو المجتمع إلى التهلكة فأضراره الصحية تنعكس بالسلب على أُسرته وعلى المجتمع على حدٍّ سواء، ويصل الأمر إلى ظهور المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والصحية للفرد نفسه، علاوة عن التغيُّرات الشخصية والسلوكية.

وأشار إلى أنَّ أضرار تلك الآفة لها أبعاد خطيرة جدًّا، ناهيك عن آثارها الجانبية قد تختلف من شخص لآخر، إذ يعتمد تأثير المخدِّر على الفرد طبقًا لعدَّة عوامل مثل حجم جسم مريض الإدمان وكميَّة المخدِّرات التي يتعاطاها، ولا يتوقف تأثير المخدِّرات على صحَّة الشخص المتعاطي وتأثيرها السلبي على أُسرته فقط، إنَّما تمتدُّ تأثيرات تعاطي المخدرات إلى أن تؤثرَ على المجتمع بأسْره، مؤثرة على الجانب الأمني والجانب الاقتصادي بشكل كبير.