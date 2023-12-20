«صحية مسقط» تنظم ندوة حول تطوير منظومة العمل الصحي

نظَّمت أمس المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة مسقط بوزارة الصحة (الندوة الأولى للرعاية الصحية الأوَّلية وصحة المجتمع)، وذلك بفندق جراند ميلينيوم الخوير. رعى افتتاح الندوة سعادة علي بن منصور العامري عضو مجلس الشورى، ممثل ولاية السيب، بحضور عدد من أصحاب السَّعادة أعضاء مجلس الشورى ووالي مطرح بالمحافظة والدكتورة ثمرة بنت سعيد الغافرية المديرة العامة للخدمات الصحية بمحافظة مسقط وعدد من مديري العموم والمسؤولين بالوزارة. وقد ألقت الدكتورة ثمرة بنت سعيد الغافرية المديرة العامة للخدمات الصحية بمحافظة مسقط كلمة أوضحت من خلالها أهمية هذه الندوة في طرح ومناقشة الأفكار التي تُسهم في تطوير منظومة العمل الصحي للرعاية الصحية الأوَّلية المقدَّمة لأفراد المجتمع بهدف تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية؛ لتتواكب مع رؤية (عُمان 2040) وتحقق الأهداف الموضوعة ذات الجودة العالية وهو ما لا يتأتى إلَّا بالشراكة المجتمعية مع كافَّة الفئات المختلفة. هدفت الندوة إلى مناقشة أهم البحوث العلمية في مجال الرعاية الصحية الأوَّلية والمبادرات المجتمعية لرفع مستوى الوعي الصحي لأفراد المجتمع بالمحافظة. واستهدفت الندوة أطباء الأُسرة والأطباء الاختصاصيين وفنيي التغذية والممرضين والعاملين في قِسمَي الجودة والتدريب بالمديرية والمؤسَّسات الصحية التابعة لها. وقد اشتملت الندوة على جلسة حوارية شارك فيها كلٌّ من الدكتورة سميرة الميمنية مديرة دائرة الرعاية الصحية الأوَّلية وجوخة الفارسية رئيسة جمعية إحسان، وأدار الحوار الدكتور رياض بن مبارك السيابي رئيس قِسم الأمراض غير المُعْدية بدائرة الرعاية الصحية الأوَّلية، تركزت على محورَي الشراكة بين المجتمع وأفراده والقطاع الصحي بشكلٍ عام وخطط التنمية الصحية في المحافظة، البرامج والخدمات الصحية ودَوْر المجتمع. وخلال الندوة قدَّم عدد من المختصين من الفئات الطبية والطبية المساعدة العاملين بالمديرية محاضرات عن الرعاية الصحية الأوَّلية للمرضى والمراجعين للمؤسَّسات الصحية التابعة للمديرية، كما صاحب الندوة معرض عرضت فيه بعض البحوث العلمية الطبية للباحثين التابعين للمديرية. وفي ختام الندوة كرَّم سعادة عضو مجلس الشورى ممثِّل الولاية راعي المناسبة المحاضرين والمشاركين في المعرض.