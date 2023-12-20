«قانونية وتقنية» مجلس الدولة تناقشان اختصاصاتهما وخطط عملهما للفترة الثامنة

ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة أمس، خلال اجتماعها الثاني لدَوْر الانعقاد الأول من الفترة الثامنة، برئاسة المُكرَّم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المُكرَّمين أعضاء اللجنة، برنامج عملها. من جهة أخرى ناقشت لجنة التقنية والابتكار اختصاصاتها وخطَّة عملها للفترة الحالية وذلك خلال اجتماعها الثاني لدَوْر الانعقاد الأول من الفترة الثامنة، وذلك برئاسة المُكرَّم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس اللجنة.

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