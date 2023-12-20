633 محطة لرصد كميات التساقط المطري فـي سلطنة عمان

ترصد وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تسجيل كميَّات الأمطار التي تهطل على سلطنة عمان بين فترة وأخرى بواسطة منظومة متكاملة من شبكة المراقبة والرصد للتساقط المطري تتكون من محطَّات يبلغ عددها 633 محطَّة موزَّعة على محافظات سلطنة عمان، حيث جاء توزيعها على النَّحْو الآتي: 54 محطَّة في محافظة مسقط و86 محطَّة في محافظة ظفار، و62 محطَّة في محافظة جنوب الباطنة، و69 محطَّة في محافظة شمال الباطنة، و25 محطَّة في محافظة مسندم، و38 محطَّة في محافظة البريمي، و75 محطَّة في محافظة الظاهرة، و100 محطَّة في محافظة الداخلية، و79 محطَّة في محافظة شمال الشرقية، و33 محطَّة في محافظة جنوب الشرقية، و12 محطَّة في محافظة الوسطى. وتقوم دائرة مراقبة الموارد المائية في المديرية العامة لتقييم موارد المياه بالوزارة بتشغيل محطَّات الرصد للتساقط المطري بكادر بشري عُماني يقوم برصد وتسجيل كميَّات التساقط المطري وجمع البيانات وتنزيلها وتوثيقها علميًّا. كما يقوم أيضًا بصيانة المحطَّات دَوْريًّا بورش متنقلة. وتعمل محطَّات الرصد للتساقط المطري بنظام المراقبة عن بعد تعتمد على أجهزة تقوم بقياس كميَّات الأمطار وإرسالها إلى مستقبل البيانات وبعد ذلك تظهر في موقع إلكتروني يتمُّ من خلاله معرفة مواقع المحطَّات والقراءات التي تمَّ تسجيلها ويتمُّ مراجعتها والتأكد منها ومن دقَّتها، ثم دراستها وتحليلها علميًّا، وتنشر بعد ذلك في وسائل الإعلام المحلية عقب كلِّ هطول للأمطار تشهدها محافظات سلطنة عمان. وتقاس شدَّة الأمطار من خلال مجموع الكميَّات مع الفترة الزمنية التي هطلت فيها مما يساعد على معرفة شدَّتها، وتُسهم معلومات وبيانات التساقط المطري في التخطيط للمشاريع التنموية وفي تنمية وإدارة المشاريع المائية ودراسة مخاطر الفيضانات، وفي التخطيط العمراني وبناء الطُّرق والمنشآت العامة والخاصة.

والجدير بالذكر أنَّ وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تقوم بتشغيل وإدارة شبكة متكاملة لمنظومة المراقبة والرصد الهيدرو مترية والتي تضمُّ محطَّات موزَّعة في الولايات في جميع محافظات سلطنة عمان وتشمل محطَّات رصد التساقط المطري، ومحطَّات في الأودية، ومحطَّات في السدود، ومحطَّات في الأفلاج والعيون، ومحطَّات في الآبار، ومحطَّات مناخية.