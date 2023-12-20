مناقشة أدوار الإعلام التنموي وأفضل ممارسات إدارة التواصل الاجتماعي بعبري

تغطية ـ عيسى اليعقوبي وسعيد الغافري:

انطلق أمس ملتقى إعلام محافظة الظاهرة الأول بتنظيم محافظة الظاهرة ـ ممثَّلةًّ بدائرة التواصل والإعلام بمكتب المحافظ ـ بشعار (تعزيز المهنة والتواصل الاجتماعي). رعى فعالياته سعادة نجيب بن علي الرواس محافظ الظاهرة وذلك بقاعة فندق ايلا بعبري.

تضمَّن الملتقى تقديم عددٍ من المحاور حَوْلَ تنمية إعلام المحافظة ودَوْر الصحفي والإعلامي في بناء مستقبل مستدام وأفضل الممارسات في إدارة منصَّات التواصل الاجتماعي، والعمل على تعزيز المبادرات الإعلامية.

وألقى الملتقى في جلسته الضوء على تحقيق أهداف متعددة تعمل على تطوير مهارات ومعرفة المشاركين في مجال الإعلام، وتعزيز مجالات التواصل والتعاون بين مختلف الجهات والأفراد العاملين في هذا المجال، وتوسيع نطاق الشبكات وتبادل الخبرات والمعرفة في المجال الإعلامي، إضافةً إلى تنظيم العمل الإعلامي وتحسينه، وتحقيق تغطية إعلامية شاملة بالمحافظة.

وكما ناقش الملتقى إقامة برامج شاملة ومتنوِّعة تعزز من كفاءة وقدرات ممثِّلي وسائل الإعلام بالمحافظ من حيث تقديم برامج عملية ودَوْرات تعليمية تتعلق بإدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي واستراتيجيات التسويق الرقمي، والتعرف على أحدث التقنيات والأدوات في مجال الإعلام الرقمي، ودعم وتنفيذ المبادرات الإعلامية التي ترقى بمحافظة الظاهرة وتُسهم بأدوارها في توجيه الضوء على القضايا والأحداث المهمة في المنطقة، والاحتفاء بالإعلاميين المميزين الذين قدَّموا إسهامات مهمَّة في مجال الإعلام التنموي بالمحافظة.

استهدف الملتقى صحفيي ومراسلي وسائل الإعلام المختلفة بكافَّة والمستقلين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي وأصحاب الحسابات الاخبارية المميزة والفاعلة، وممثِّلي دوائر التواصل والإعلام بالجهات الحكومية بالمحافظة والمؤسَّسات الشبابية والإعلامية.

وألقى أحمد بن راشد بن حميد المرشودي مدير الدائرة مكتب محافظ الظاهرة كلمة قال فيها: إنَّ الجهود التي يتمُّ فيها إبراز مشاريع المحافظة ومستجدَّاتها يتمُّ إدراجها والأخذ بها والردُّ عليها، كلُّ الاستفسارات ليس فقط على عبر حسابات التواصل الاجتماعي، وإنَّما أيضًا على وسائل الإعلام المختلفة، موضحًا دَوْر الدائرة في آليَّة الربط بينها وبين المجتمع لِتكُونَ حلقة وصل بين مكتب المحافظ والمجتمع وذلك في إعداد وتنفيذ الخطط الإعلامية للبرامج والأنشطة، والعمل على إدارة هُوِيَّة بصرية كاملة يتمُّ على ضوئها إعداد وتصميم وتنفيذ المحتوى الإعلامي المناسب لها حسب الوسائل الإعلامية المختلفة، وهذا ما نقوم به تنسيق وتنظيم ومتابعة للفعاليات والمؤتمرات والندوات مع الجهات المختصة لإبراز الجانب الإعلامي.

بعدها تمَّ تقديم ورقتَي عمل جاءت الأولى حَوْلَ (إعلام التنمية) دَوْر الصحفي والإعلامي في بناء مستقبل مستدام للمحافظة قدَّمها سالم بن محمد العمري مدير عام إذاعة الوصال.

أمَّا الورقة الثانية فتحدثت حَوْلَ تقديم (أفضل الممارسات في إدارة منصَّات التواصل الاجتماعي).

وفي ختام الملتقى قام راعي الحفل بتكريم الإعلاميين المُجيدين، وتوزيع شهادات على المشاركين في الملتقى.