سلطنة عمان تشارك فـي الاجتماع السابع لصون المها العربية بأبوظبي

شاركت أمس سلطنة عُمان ـ ممثَّلةً بهيئة البيئة ـ في الاجتماع السابع للجنة التنسيقية لصون المها العربية بالأمانة العامة لصون المها العربية الذي تستضيفه عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة أبوظبي وبمشاركة ممثلين من دول انتشار المها العربية بشِبه الجزيرة العربية.

تأتي أهمية الاجتماع بهدف تعزيز سُبل التعاون القائم بين دول انتشار المها العربية، وتحقيق أهداف صونها وحماية بيئاتها الطبيعية.

استعرض الاجتماع إنجازات الأمانة العامة لصون المها العربية وتحديثات جهود الصون في كلٍّ من سلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، ودولة الكويت. كما تضمَّن الاجتماع عقد جلسة نقاشية حول مقترح خطَّة الاستراتيجية للأمانة العامة لصون المها العربية (2022 – 2026)، والمعايير والشروط العامة لاختيار المنسق الوطني للأمانة العامة لصون المها العربية بدول الانتشار، والتحدِّيات الوطنية والإقليمية لجهود صون المها العربية والحلول المقترحة لها، والخيارات الوطنية لدعم برامج ومبادرات الأمانة العامة لصون المها العربية.

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