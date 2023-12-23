تدشين عمليات زراعة عظمة الركاب الصناعية للأذن بمستشفى الرستاق

الرستاق – من سيف الغافري:

دشَّن ‎مستشفى الرستاق المرجعي بمحافظة جنوب الباطنة ولأوَّل مرَّة عمليات زراعة عظمة الركاب الصناعية للأذن لِيكونَ من أوائل المستشفيات المرجعية في المحافظات الذي يقدِّم هذه الخدمة الصحية للمستفيدين من أبناء محافظة جنوب الباطنة ممَّا سيُسهم في تقليل فترات الانتظار الطويلة لإجراء هذا النوع من العمليات. وقالت الدكتورة زينة الذهلية رئيسة قِسم الأذن والأنف والحنجرة بمستشفى الرستاق: إنَّ هذه الخدمة تخدم المرضى الذين يعانون من نقص السمع نتيجة تصلب عظمة الركاب وتتيح لهم السمع بشكل أفضل يصل إلى المعدل الطبيعي دون الحاجة إلى سماعات طبية مما يُسهم على تحسين ممارستهم لحياتهم اليومية. الجدير بالذكر أنَّ عظمة الركاب في الأذن تعدُّ أصغر عظام جسم الإنسان مما يتطلب مهارة عالية لإجراء هذا النَّوع من العمليات الدقيقة للأذن.

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