اليوم .. ذي يزن بن هيثم يفتتح ندوة المجالس البلدية وإطلاق تطبيق تنمية

مسقط ـ العُمانية: يرعى اليوم صاحب السُّمو السَّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب انطلاق أعمال ندوة المجالس البلدية 2023م، التي تنظِّمها وزارة الداخلية، وإطلاق تطبيق تنمية، وذلك بفندق قصر البستان في مسقط، بحضور عدد من أصحاب السُّمو والمعالي والسعادة وأعضاء المجالس البلدية بالمحافظات. تشتمل أعمال الندوة التي تستمر يومين على عدد من الجلسات يتم خلالها عرض مجموعة من أوراق العمل التي تستهدف تطوير عمل المجالس البلدية، من خلال أطروحات المختصين في هذا الجانب الخدمي، والاستماع إلى رؤى أعضاء المجالس ومقترحاتهم الرامية إلى رُقي وتجويد العمل، إضافة إلى تبادل الآراء والأفكار المتعلقة بسير عمل هذه المجالس والنهوض بها لما من شأنه تحقيق الصالح العام وتقديم الخدمة بسهولة ويُسر. ويعد تطبيق تنمية الذي أنشأته وزارة الداخلية الواجهة الرقمية للمجالس البلدية، وحلقة وصل بين المجتمع العُماني والمجالس البلدية في المحافظات، وتعزيزًا للتواصل والشفافية والثقة بين الأفراد والمؤسسات؛ مما يؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين العمل البلدي.

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