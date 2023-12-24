«جنوب الشرقية.. إعلام وتنمية» .. ملتقى للصحفيين بصور

صور ـ من عبدالله باعلوي:

بدأت أمس فعاليات الملتقى الصحفي بجنوب الشرقية بعنوان (جنوب الشرقية.. إعلام وتنمية) والذي تنظِّمه جمعية الصحفيين العُمانية ـ ممثلةً بلجنة الصحفيين ـ بمحافظتي الشرقية وبالتعاون مع محافظة جنوب الشرقية خلال الفترة من 24 وحتى ٢٦ من ديسمبر الجاري بمشاركة أكثر من ١٥٠ مشاركًا، حيث يأتي الملتقى الصحفي مواكبةً مع اختيار ولاية صور عاصمة للسياحة العربية ٢٠٢٤.

شهد الملتقى في يومه الأول تنظيم زيارة للمشاركين لمركز فتح الخير الذي يُعدُّ أحد المعالم الثقافية والتاريخية التي تَحكي أمجاد التاريخ البحري لولاية صور، واستمع المشاركون لشرح وافٍ عن ما يحتويه المركز من مقتنيات تاريخية تُبرز جوانب الحياة الاجتماعية والملاحية لولاية صور وولايات المحافظة الأخرى ذات الطابع البحري وخصوصًا فيما يتعلق بصناعة السفن والرحلات البحرية.

وسيرعى اليوم سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية انطلاق الفعاليات بندوة جنوب الشرقية «حراك تنموي واعد». وستتضمن تقديم أوراق عمل في محالات تنموية واقتصادية وسياحية واستثمارية، وسيحاضر من خلالها عدد من المختصين في تلك المجالات. وأوضح الدكتور محمد بن مبارك العريمي رئيس جمعية الصحفيين العُمانية عن أهمية مثل هذه الملتقيات الصحفية باعتبارها أحد الروافد المهمة ليطلع عليها الصحفيون عن قرب بما تزخر به من معالم تاريخية وسياحية وتنموية واقتصادية يُعول عليهم في إبرازها إعلاميًّا؛ لكي تكون منطلقًا لتشجيع المستثمرين والسياح للقدوم إلى سلطنة عُمان والتعرف على جوانب التنمية الشاملة والعمل على فتح آفاق استثمارية جديدة التي تعزز من الدخل الوطني. كما أوضح سعيد بن سيف الحبسي رئيس لجنة الصحفيين بمحافظتي الشرقية بأنَّ الملتقى سيعزز من نقل صورة بما تتمتع بها الولاية بشكل خاص والمحافظة بشكل عام بما تزخر بها من معالم تاريخية تجسِّد الماضي العريق، وأيضًا سيتيح المجال للمشاركين للتعرف على أهم الخطط الاستراتيجية التي تعمل عليها محافظة جنوب الشرقية وفق منظومة متكاملة من المشاريع التنموية ذات الأثر المجتمعي لتحقق محاور رؤية عُمان 2040.