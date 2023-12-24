استعراض منتجات نزلاء السجن المركزي

مسقط ـ «الخليج 365»:

اُفتتح صباح أمس معرض منتجات نزلاء السجن المركزي بالمركز التجاري «مول عُمان» برعاية سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزراة التنمية الاجتماعية بحضور اللواء عبدالله بن علي الحارثي مساعد المفتش العام للشُّرطة والجمارك للعمليات وعدد من ضباط شُرطة عُمان السُّلطانية والمعنيين من الجهات الحكومية. يقام المعرض الذي يستمر لغاية 28 ديسمبر الجاري بمناسبة أسبوع النزيل الخليجي الموحد 2023م بشعار (لنفتح أمامهم الأمل والعمل) ويتضمن مختلف أعمال النزلاء من صناعات مهنية ومنتجات حرفية ولوحات فنية وتشكيلية وملابس ومشغولات نسائية، بالإضافة إلى التحف الفنية والفضيات وصناعة التمور. كما يحتوي على ركن للإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي، وركن للإدارة العامة للخدمات الطبية.

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