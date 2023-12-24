«العُمانية لحقوق الإنسان» تناقش برامجها التوعوية

مسقط ـ «الخليج 365»:

عقدت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان اجتماعها الأول لدَوْر الانعقاد السنوي الأول من الفترة الخامسة برئاسة الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة، وبحضور جميع أعضائها وأمين أمانتها الفنية. تم خلال الاجتماع الاطلاع على الخطوات التي تم تنفيذها لترقية تصنيف اللجنة إلى الفئة (أ) في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما تم عرض برامج التوعية والتثقيف الجاري تنفيذها خلال الفترة الحالية ومن بينها برنامج حماية الطفل من الإهمال والإساءة الذي تنفذه اللجنة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وبالشراكة مع جمعيات المرأة العُمانية، وبرنامج التعريف باللجنة والآليَّات الوطنية والإقليمية والدولية لحماية حقوق الإنسان الذي تنفذه اللجنة بالتعاون مع وزارة الدفاع، وبرنامج التوعية بحقوق الطفل بالتعاون مع وزارة التربية.

بالإضافة إلى ذلك تم خلال الاجتماع مناقشة تشكيل اللجان التخصصية للجنة واختصاصاتها، وعرض ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بعمل اللجنة، وحقوق الإنسان بشكل عام.

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