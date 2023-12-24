توقيع 26 عقد انتفاع بقيمة استثمارية تجاوزت 6.5 مليون ريال عماني

– شملت قطاعات تجارية وصناعية وزراعية وتعليمية

تغطية ـ سليمان الهنائي:

وقَّعت أمس وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على 26 عقد انتفاع بقيمة استثمارية تتجاوز 6,5 مليون ريال عُماني، شملت عدَّة قطاعات تجارية وصناعية وزراعية وتعليمية توزعت على محافظات مسقط وشمال الباطنة وجنوب الباطنة والبريمي والداخلية وشمال الشرقية بمساحة إجمالية تصل إلى أكثر من 705 آلاف متر مربع. وتتركز معظم هذه العقود في محافظة البريمي في ولاية السنينة ومحضة بـ15 عقد انتفاع تمثلت في المجال الزراعي والثروة الحيوانية على مساحة إجمالية 672 ألف متر مربع وبتكلفة استثمارية تبلغ 1,7 مليون ريال عُماني. في حين تم توقيع 3 عقود انتفاع في محافظة مسقط بولايتي بوشر والسيب في المجال التعليمي وآخر تجاري بتكلفة استثمارية أكثر من 4,2 مليون ريال عُماني، بمساحة إجمالية 13 ألف متر مربع. وتوقيع 3 عقود انتفاع في محافظة جنوب الباطنة في ولايتي بركاء ونخل في المجال الصناعي والزراعي بمساحة إجمالية أكثر من 18 ألف متر مربع بقيمة استثمارية بلغت 285 ألف ريال عماني، وتوقيع عقدي انتفاع في محافظة شمال الباطنة في ولاية الخابورة وولاية لوى في المجال الصناعي بتكفلة استثمارية بلغت أكثر من 432 ألف ريال عماني، وتوقيع عقدي انتفاع في محافظة الداخلية في ولاية سمائل تمثلت في المجال التجاري بقيمة استثمارية تجاوزت 55 ألف ريال عماني، وتوقيع عقد انتفاع في محافظة شمال الشرقية بولاية المضيبي بقيمة استثمارية بلغت 100 ألف ريال عماني.

وقَّع على العقود من جانب الوزارة سعادة المهندس حمد بن علي النزواني وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان، وممثلي الشركات والمؤسسات المستثمرة في المشاريع، بحضور سعادة وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة الزراعية وسعادة رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. يأتي توقيع عقود الانتفاع في مختلف المحافظات مساهمة من الوزارة بالتشارك مع المؤسسات ذات العلاقة نحو الاستثمار الأمثل للأرض وتعزيز العائد الاقتصادي وتعظيم الإيرادات من الأراضي الحكومية وتلبية الاحتياجات في مختلف المحافظات، وتقديم فرص استثمارية متنوِّعة تناسب الجميع وتحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الفئات، سواء الأفراد أو المؤسسات، من خلال برنامج الانتفاع بخدماته المطروحة على منصة تطوير والمتمثلة في خدمة المزادات والتي تتيح للأفراد والمؤسسات الاستثمار في مواقع أراضٍ حكومية بنظام حق الانتفاع مختلفة الاستعمالات، وتم طرح 413 مزادًا مطروحًا في مختلف المحافظات، وخدمة الفرص الاستثمارية والتي تتيح للمؤسسات المشتركة في منصَّة تطوير باختيار مواقع أراضٍ حكومية للاستثمار لإقامة أنشطة محدَّدة بناءً على احتياجات المنطقة، وتم طرح 126 فرصة استثمارية في مختلف المحافظات لمشاريع (صروح، محطات الوقود، القطاع الزراعي والحيواني والسمكي، قطاع التعليم، قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة)، وخدمة اختر واستثمر والتي تم تدشينها مؤخرًا والتي تتيح للمؤسسات تنفيذ مشروعات استثمارية على أراضٍ حكومية ذات قيمة سوقية ضمن مخططات استثمارية وباستعمالات ومواصفات محدَّدة ورسوم انتفاع ثابتة وتم طرح 317 موقعًا استثماريًّا ضِمن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة).