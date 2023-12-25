دفعة جديدة من المواطنين تلتحق بسلاح الجو السلطاني العماني

مسقط ـ العُمانية: استقبل أمس سلاح الجوِّ السُّلطاني العُماني وبالتنسيق مع وزارة العمل دفعة جديدة من المواطنين من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم العام، ودَوْرة ضباط الخدمة المحدودة لبدء التدريب العسكري بعد أن اجتازوا مراحل القَبول والتقييم والاختبارات والفحوصات الطبية والبدنية، حيث سيلتحق المستوفون لشروط التجنيد لبرنامج التدريب العسكري الأساسي للعمل في الخدمة العسكرية ضباطًا مرشَّحين. وفي هذا الإطار سخَّر سلاح الجوِّ السُّلطاني العُماني كافَّة خبراته وإمكاناته من القوى البشرية المتخصصة والمتطلبات الإدارية والصحية بما يوفر البيئة المناسبة لتحقيق سرعة تنفيذ إجراءات الالتحاق بالخدمة العسكرية، والانضمام إلى ميادين الشرف والواجب الوطني. وتأتي هذه الجهود الحثيثة التي تقوم بها قوَّات السُّلطان المُسلَّحة في استيعاب أبناء الخليج 365 وفقًا للخُطط والبرامج الموضوعة لتجنيد الكفاءات الوطنية في أسلحة قوَّات السُّلطان المُسلَّحة والإدارات الأخرى بوزارة الدفاع، للإسهام في خدمة هذا الخليج 365 الأبيّ وقائده المُفدَّى.

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