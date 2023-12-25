اليوم .. ذي يزن يرعى تخريج دفعة جديدة من الجيش السلطاني

مسقط ـ العُمانية: يحتفل الجيش السُّلطاني العُماني اليوم بتخريج دفعة جديدة من دَوْرة الضباط المرشحين والضباط الجامعيين وضباط الخدمة المحدودة برعاية صاحب السُّمو السَّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب. وسيقدم الخريجون خلال الاحتفال استعراضًا عسكريًّا على ‫ميدان الاستعراض العسكري بمعسكر المرتفعة يجسِّد المهارة الميدانية التي يتمتع بها منتسبو الجيش السُّلطاني العُماني تعبيرًا واعتزازًا بهذه المناسبة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم القائد الأعلى ـ حفظه اللهُ ورعاه ـ كما ستقدم فرقة موسيقى الجيش السُّلطاني العُماني معزوفات موسيقية.

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