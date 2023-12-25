«شبابية الشورى» تناقش حيثيات المتضررين من أصحاب العربات المتنقلة بمسقط

مسقط ـ «الخليج 365»:

ناقشت أمس لجنة الشَّباب والموارد البشرية بمجلس الشورى مقترح مشروع قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي، ومقترح مشروع صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية والتي في إطار خطَّتها لِدَوْر الانعقاد السنوي الأول. ويهدف مقترح مشروع قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي إلى إصدار لائحة مختصة بتنظيم طُرق انتساب الفِرق الأهلية، وحوكمة الفِرق الأهلية وتحديد نظامها، بالإضافة إلى إصدار نظام أساسي للفِرق الأهلية أسوة بالنظام الأساسي للأندية الرياضية. من جانب آخر، تهدف اللجنة من دراسة مقترح مشروع صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية إلى دعم جهود سلطنة عمان في تحقيق أهداف مستدامة في قطاع الرياضة والثقافة والشباب، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية لتلك القطاعات ومواكبة خطط وسياسات وبرامج وزارة الثقافة والشباب. جرى ذلك في مقر المجلس، ضِمن الاجتماع أعمال الاجتماع الدَّوري الرابع لدَوْر الانعقاد السنوي الأول (2023 – 2024م)، من الفترة العاشرة (2023 – 2027م)، برئاسة سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء. من جانب آخر، التقت اللجنة بعددٍ من المواطنين للوقوف على حيثيات المتضررين من أصحاب بعض العربات المتنقلة في أحد المواقع بمحافظة مسقط نظرًا لقيام مشروع حكومي، حيث تمَّ اقتراح بعض الحلول لتفادي تداعياته الاقتصادية على المتضررين منهم. واستمع أصحاب السعادة أعضاء اللجنة كذلك إلى مطالبات بعض المواطنين العاملين ضِمن «مليون ساعة تشغيلية»، (عقد جزئي)، لتثبيتهم بعد انتهاء مدَّة العقد. من جانب آخر ناقشت اللجنة التشريعية والقانونية صباح أمس، موضوع تسمية الأعضاء لمقعد البرلمان العربي واتحاد مجالس الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي؛ جاء ذلك ضِمن الاجتماع الرابع لِدَوْر الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة للمجلس (2023 ـ 2027م). حيث جرى اجتماع اللجنة برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، وبحضور جميع أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وقد أبدى أعضاء اللجنة آراءهم حول آليَّة الاختيار والانتخاب من الجوانب القانونية. كما تناول الاجتماع متابعة موضوع إعادة صياغة اختصاصات اللجان الدائمة بالمجلس؛ وعبَّر أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عن آرائهم حول الصياغة القانونية لتلك الاختصاصات، وإجراء بعض التعديلات عليها. وتم إحاطة اللجنة بمشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية.